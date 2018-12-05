Советский антициклон. Почему в России чтят день начала контрнаступления под Москвой

Эта битва, как и многие во время Великой Отечественной, была судьбоносной. Но несмотря на явное количественное преимущество врага, советские войска защитили столицу. Контрнаступлению советских войск началось 5 декабря. О том, как битва под Москвой повлияла на ход истории — читайте в материале altapress.ru

Операция «Тайфун»

Немецкие военные приступили к плану с громким названием ещё в конце сентября. Свое название (с японского «сильный ветер») операция получила исходя из расчетов на быстрое завоевание Москвы, а вместе с ней и всей страны. 30 сентября гитлеровцы атаковали с воздуха войска генерала Андрея Еременко. 50-я и 13-я армии пострадали от танковых групп немцев. В образовавшуюся брешь немецкие войска прошли по направлению к Орлу и Мценску.

Завоевывать Москву устремились три танковых группы. Общее количество немцев армии «Центр», которые приняли участие в операции — около 2 млн человек.

Советский отпор

Переход советских войск в контрнаступление начал готовиться ещё с ноября. Для битвы под Москвой были привлечены 1,1 млн человек, более 7 тыс. орудий и минометов, около 770 танков и 1 тыс. самолетов.

Уровень подготовки германской группы армий «Центр» сильно превосходил советский. Личный состав войск и артиллерия, танки — показатели немцев были выше. Вражеские войска отставали только в летной технике — самолетов в 1,6 раза меньше.

Немцы не были готовы к условиям нашей зимы. Можно сказать, что валенки и телогрейки стали своеобразным оружием, преимуществом перед врагом. Солдаты-неприятели отбирали у местного населения одежду и провизию.

5 декабря войска Калининского фронта начали контрнаступление. 6 декабря подключились войска Западного и Юго-Западного фронта. Бои развернулись на калининском, истринском, тульском и елецком направлениях. Чувствовалось, что противник ослабевает. А на ближних подступах к столице враг и вовсе потерял свою пробивную способность.

Последствия «Тайфуна»

Первые 20 дней наступления обернулись для немецких войск значительными потерями — 155 тысяч солдат, 800 танков. За месяц сражений войска немцев отбросило на 250 км к западу. На тот момент чувствовалось, что немцы потеряли силы для ведения наступления. Ухудшилось и их моральное состояние.

Не обошлось без жертв и среди наших. Войска Западного фронта хоть и сдержали оборону, но сильно ослабели. Выстояли только благодаря подкреплению.

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Разгром немцев под Москвой. Брошенное немцами артиллерийское орудие в районе города Клин Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии , Иван Шагин

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Город Клин после изгнания гитлеровцев Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии , Иван Шагин

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Разгром немцев под Москвой Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии , Иван Шагин

День воинской славы 5 декабря

Дата, когда началось контрнаступление советских войск на немецко-фашистские войска в битве под Москвой, вошла в «Дни воинской славы России» 13 марта 1995 года. С тех пор официально её каждый год отмечают 5 декабря.

Источники:

Авторский вариант главы труда Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления»

Г.К. Жуков «Воспоминания и размышления»



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РИА Новости «Битва за Москву: „Тайфун“, который не сломал Красную Армию»