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Совсем скоро на фирменных полках появится октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул»

А пока читаем электронную версию и «ИДЕМ НАПРОЛОМ» к своим целям!

Октябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул".
Октябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул".
Источник: Я Покупаю. Барнаул

Для этого:

  • записываемся на интерсные и полезные мастер-классы (стр. 14);
  • выбираем яркие стильные образы (стр. 20);
  • создаем модную прическу (стр. 32);
  • выбираем стилиста «по душе»: в этом поможет бьюти-досье известных стилистов нашего города (стр. 46)!
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул
Октябрьский номер Shopping Guide &quot;Я Покупаю. Барнаул&quot;.
Октябрьский номер Shopping Guide «Я Покупаю. Барнаул».
Источник: Я Покупаю. Барнаул

Внимание! Читать за кружкой горячего чая или кофе исключительно в уютной обстановке! Сделаем эту осень теплой…

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