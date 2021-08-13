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Жизнь

Стали известны адреса домов, которые сотрут с лица земли Барнауле

В Барнауле готовятся к сносу восьми ветхих домов, пишет «Алтайская правда».

Обрушение стены на ул. Кутузова, 12.
Обрушение стены на ул. Кутузова, 12.
Дмитрий Бондарев в vk.com/barneos22

Победителем торгов на разработку проектов сноса стала компания «Энергопроектинновации» из Башкортостана, согласившаяся выполнить работу за 280 тыс. рублей.

Подлежащие сносу дома

  • Папанинцев, 179а,
  • Мало-Олонская, 29,
  • Главная, 2,
  • Силикатная, 7,
  • Привокзальная, 17,
  • Анатолия, 146,
  • Карла Маркса, 66,
  • Кутузова, 12.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором рассмотрели вопрос переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На данный момент краевой столице более 200 многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

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