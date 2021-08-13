Стали известны адреса домов, которые сотрут с лица земли Барнауле

В Барнауле готовятся к сносу восьми ветхих домов, пишет « Алтайская правда ».

Победителем торгов на разработку проектов сноса стала компания «Энергопроектинновации» из Башкортостана, согласившаяся выполнить работу за 280 тыс. рублей.

Подлежащие сносу дома

Папанинцев , 179а,

179а, Мало-Олонская , 29,

29, Главная , 2,

2, Силикатная , 7,

7, Привокзальная , 17,

17, Анатолия , 146,

146, Карла Маркса , 66,

66, Кутузова , 12.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором рассмотрели вопрос переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На данный момент краевой столице более 200 многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.