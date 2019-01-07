Стали известны фильмы-победители кинопремии «Золотой глобус»

Награду как лучший актер получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена», пишет «Лента.ру».
Лучшим фильмом в категории «Комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга». Эту ленту также отметили за лучший сценарий. Лучшим актером в этой категории стал Кристиан Бэйл, сыгравший в комедии «Власть». Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман, исполнившая одну из главных ролей в ленте «Фаворитка».
Лучшим режиссером назвали мексиканца Альфонсо Куарона за работу над картиной «Рома». Этот фильм также победил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму «Звезда родилась».
Кто присуждает премию «Золотой Глобус»
Премия «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара». Ее с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. С 1951 года номинации «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры.