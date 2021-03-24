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Стало известно, каким будет лето 2021 года в Алтайском крае

Весна и лето 2021 года в Алтайском крае ожидается в пределах нормы, но в отдельные месяцы возможны некоторые погодные сюрпризы, следует из опубликованного Гидрометцентром России вероятностного прогноза температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь).

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Для начала следует отметить, что данный прогноз является предварительным. В первую очередь эта информация ориентирована на использование органами власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Как подчеркивают в Росгидромете, в течение теплого периода 2021 года вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Когда в Алтайский край приходит настоящая весна

Несмотря на то, что календарная весна уже началась, приход метеорологической весны в Алтайский край еще не состоялся.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

В нашем регионе метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным.

В крае такой переход через 0 градусов обычно происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — это 6 апреля.

Апрель-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

Второй весенний месяц в Алтайском крае, исходя из данных Росгидромета, уложится в климатическую для наших широт норму. При этом отметим, что норма средней месячной температуры для Барнаула в апреле составляет +3,1 градуса.

«Выше нормы средняя месячная температура ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, в Якутии, на севере Магаданской области и Чукотки. Теплее, чем в апреле 2020 года, ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов. Больше, чем в апреле 2020 года, месячное количество осадков ожидается на юге Красноярского края и на севере Иркутской области», — уточняют синоптики.

Май-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

Последний месяц весны в нашем регионе обещает быть типичным в плане температуры воздуха, но при этом в восточных районах края ожидается дефицит осадков.

В мае норма средней месячной температуры составляет +11,8 градуса.

«Выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, в Чукотском автономном округе. Дефицит осадков наиболее вероятен в Республике Коми, на юге Приволжского федерального округа, в большинстве регионов юга Сибирского федерального округа, на юге Хабаровского края», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Июнь-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

В отличие от мая, первый летний месяц в Алтайском крае может отметиться повышенным количеством осадков, но при этом типичным температурным фоном.

В Барнауле норма средней месячной температуры равна +17,7 градуса.

«Избыток осадков предполагается на юго-западе Сибирского федерального округа, в Забайкальском и Приморском краях», — указывают в Росгидромете.

Июль-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

Согласно вероятностному прогнозу, июль 2021 года в Алтайском крае будет самым насыщенным на отклонение от привычных погодных условий.

Так, в регионе будет прохладнее, а количество осадков будет повышенным.

«Дефицит осадков предполагается на северо-западе Южного федерального округа, в крайних южных районах Центрального федерального округа, на севере Иркутской области и на юге Якутии. Избыток осадков наиболее вероятен на юге Уральского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Амурской области», — говорится в предварительном прогнозе.

К слову, в июле норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +19,9 градуса.

Август-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

Август, исходя из имеющейся информации, будет для Алтайского края весьма обычным. Норма средней месячной температуры в Барнауле в последний летний месяц составляет +16,7 градуса.

Что касается ситуации в других регионах России, то выше нормы средняя месячная температура предполагается в западных областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на севере Красноярского края, на северо-западе Якутии, в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

«Дефицит осадков предполагается на юго-западе Южного федерального округа и в центральных районах Якутии. Избыток осадков наиболее вероятен на юге Уральского федерального округа, в Амурской области и Приморском крае», — говорят в Росгидромете.

Сентябрь-2021

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2021 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года.
meteoinfo.ru.

Не ожидается серьезных погодных отклонений в Алтайском крае и под занавес теплого периода — в сентябре. И температура воздуха, и количество осадков прогнозируется на обычном для региона уровне.

В сентябре норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +11 градусов.

«Выше нормы средняя месячная температура сентября наиболее вероятна на севере Южного федерального округа, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Сибирского федерального округа и на севере Якутии. Ниже, чем в сентябре 2020 года, средняя температура воздуха ожидается на севере Сибирского федерального округа и в Якутии», — отмечают в Гидрометцентре.

Какой была зима 2020−2021 в Алтайском крае

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, минувшая зима в региона выдалась холодной и снежной.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Средняя температура воздуха составила −13…−19 градусов., что на 1−3 градуса ниже нормы и лишь местами в предгорьях около нормы. В течение прошедшей зимы был отмечен один период с 26 по 28 декабря 2020 года с сильными морозами и один период с аномально холодной погодой с 1 по 9 января 2021 года.

По словам собеседницы, самая низкая температура в регионе за прошедшую зиму была отмечена 27 декабря 2020 года на метеостанции Бийск-Зональная. Здесь столбики термометров показали -47,4 градуса,.

В Барнауле температурный минимум прошедшей зимы был зарегистрирован 27 декабря, составив -41,7 градуса.

Сумма выпавших осадков за зиму варьировалась от 49 миллиметров в Родино до 241 миллиметров в Змеиногорске. По словам Людмилы Сырых, это соответствует 120−150% от нормы, а местами в предгорьях 150−200% от нормы.

При этом наибольшее количество осадков за сутки в крае выпало 4 февраля в Змеиногорске — 36 миллиметров.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Температурные рекорды

Если говорит о климатических аномалиях, то в истории синоптических наблюдений в Алтайском крае действительно фиксировались экстремальные показатели.

Абсолютный температурный минимум за всю историю наблюдений на Алтае фиксировался в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до -55 градусов.

Самая низкая температура в XX веке в крае составляла -51,5 градуса. Она была зафиксирована в Барнауле 7 января 1931 года.

Погодные аномалии Алтайского края.
Погодные аномалии Алтайского края.
altapress.ru.
Погодные аномалии Алтайского края.
Погодные аномалии Алтайского края.
altapress.ru.

Впрочем, погода в Алтайском крае способна удивить и не только лютыми морозами, но очень нетипичным для наших широт плюсом.

+38,3 градуса — такая максимальная положительная температура на Алтае регистрировалась 22 июля 1953 года. Этот рекорд был повторен 11 августа 2002 года.

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