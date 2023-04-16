Барнаульцы и жители Алтайского края устали от зимы, особенно в апреле. Сервис Яндекс.Погода сообщил, что в следующие выходные с 22 апреля можно переодеваться в весенние луки с солнцезащитными очками.

Какая будет погода в будние дни с 17 по 21 апреля в Алтайском крае

В понедельник 17 апреля в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, будет небольшой снег. Температура от -6 до -2. В ночь на 18 апреля столбики термометра опустятся до -10.

Ветер до 4,7 м/с. Утром будет дуть северо-восточный, днем северный, а вечером — западный.

Во вторник 18 апреля снова будет небольшой снег, ветер усилится до 8,9 м/с, дуть будет с юго-запада.

Температура будет от -12 с утра до -5 ночью.

Мокрый снег. Михаил Хаустов

В среду 19 апреля жители Алтайского края наконец-то увидят знак плюса. Утром будет от -3 до -2 градусов, а днем уже +1. Вечером еще теплее — +2. Ночью температура опустится до -6 градусов.

Ветер от 2,5 до 5,3 м/с, западный.

В четверг 20 апреля в Алтайском крае будет облачно с прояснениями, температура утром от -7 до -4, днем и вечером — до +4.

Облачно. Погода. СС0

Ветер до 2,6 м/с, юго-западный.

В пятницу 21 апреля солнце наконец-то придет в регион. С самого утра погода будет ясная, почти безветренная (всего 2,2 м/с с юга, запада и севера). Температура от холодных -14 градусов утром до теплых +5 вечером.

Какая будет погода на выходные с 22 по 23 апреля в Алтайском крае

В субботу 22 апреля снова будет пасмурно с восточным ветром до 3,2 м/с. Утром будет от -8 до -1 градуса, днем и вечером от +5 до +7.

Можно смело переобуваться в кроссовки, потому что уже на следующий день будет настоящая весна.

Весна. Цветы. unsplash.com

В воскресенье 23 апреля жители Алтайского края почувствуют себя лучше. Как минимум потому, что температура утром будет от +1 до +6, а днем и вечером — от +9 до +11. Ветер южный, до 5,6 м/с.

Будет пасмурно, но без осадков.