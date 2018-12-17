Стало известно, когда в Алтайский край вернутся морозы

Погода в Алтайском крае 18 декабря:
ночью:
-
-13…-18 градусов, местами в южных районах −6…−11 градусов,
-
в отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
-
-4…-9 градусов, в северо-восточных районах до -14 градусов,
-
в отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 19 декабря:
ночью:
-
-13…-18 градусов,
-
в отдельных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.
днем:
-
-6…-11 градусов,
-
на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с
Погода в Алтайском крае 20 декабря:
ночью:
-
-11…-16 градусов, местами −18…−23 градуса,
-
на большей части территории снег, метель, местами сильный снег, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,
-
ветер северо-западный, 5−10 м/с порывы до 15−20 м/с.
днем:
-
-11…-16 градусов, местами −18…−23 градусов с похолоданием в течение дня,
-
в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы,
-
ветер северо- западный, 5−10 м/с, порывы до 16 м/с.