Стало известно, когда в Алтайский край вернутся морозы

В Алтайском крае на неделе с 18 по 20 декабря столбик термометра опустится до -23 градусов. А в четверг, 20 декабря, в регионе прогнозируют похолодание в течение дня. Кроме того, в отдельных районах возможны снег и метель, пишет алтайский ЦГМС.