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Стало известно, когда в Алтайский край вернутся морозы

В Алтайском крае на неделе с 18 по 20 декабря столбик термометра опустится до -23 градусов. А в четверг, 20 декабря, в регионе прогнозируют похолодание в течение дня. Кроме того, в отдельных районах возможны снег и метель, пишет алтайский ЦГМС.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 18 декабря:

ночью:

  • -13…-18 градусов, местами в южных районах −6…−11 градусов,

  • в отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • -4…-9 градусов, в северо-восточных районах до -14 градусов,

  • в отдельных районах снег, в утренние часы в северо-западных районах местами изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 19 декабря:

ночью:

  • -13…-18 градусов,

  • в отдельных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 3−8 м/с с усилением до 15 м/с.

днем:

  • -6…-11 градусов,

  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с

Погода в Алтайском крае 20 декабря:

ночью:

  • -11…-16 градусов, местами −18…−23 градуса,

  • на большей части территории снег, метель, местами сильный снег, на дорогах гололедица, местами снежные заносы,

  • ветер северо-западный, 5−10 м/с порывы до 15−20 м/с.

днем:

  • -11…-16 градусов, местами −18…−23 градусов с похолоданием в течение дня,

  • в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы,

  • ветер северо- западный, 5−10 м/с, порывы до 16 м/с.

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