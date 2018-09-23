В сети обсуждают, сколько зарабатывают официанты на Октоберфесте

Средний заработок официантов за две недели работы на Октоберфесте составляет около 5500 евро, включая чаевые. Об этом сообщил DW в twitter. Это порядка 432 тысяч рублей по актуальному курсу, пишет lenta.ru .

Lenta.ru обратила внимание на реакцию пользователей соцсети: они отметили, что это сопоставимо со средней зарплатой в России за год.

По данным Росстата, в июле 2018 года размер реальных доходов на одного человека составил 32,3 тысячи рублей. Таким образом, реальный годовой заработок россиян в среднем составляет примерно 387,6 тысячи рублей.

Россиянам духовностью доплачивают. — noirboi (@noirboi) 22 сентября 2018 г.

на окт.фест берут только самых лучших, которые практически без перерыва на еду и сон, 2 недели будут носить по 5 забитых подносов, не пролья ни капли пива. ну кто сможет также, пожалуйста, зарабатывайте — nrmnvsk (@nromanovskayaaa) 23 сентября 2018 г.

По данным DW, труд у официантов на Октоберфесте очень тяжелый. Каждый проходит за смену около 10 километров. В рабочие дни недели он разносит около 100 литровых кружек пива, в выходные дни — до 300 кружек. Плюс другие напитки и разные блюда. За один раз официанты разносят обычно около 10−12 литровых кружек.