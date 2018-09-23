Читайте нас в соцсетях
23 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Жизнь
66

В сети обсуждают, сколько зарабатывают официанты на Октоберфесте

Средний заработок официантов за две недели работы на Октоберфесте составляет около 5500 евро, включая чаевые. Об этом сообщил DW в twitter. Это порядка 432 тысяч рублей по актуальному курсу, пишет lenta.ru.

Октоберфест. Мюнхен
Октоберфест. Мюнхен
СС0

Lenta.ru обратила внимание на реакцию пользователей соцсети: они отметили, что это сопоставимо со средней зарплатой в России за год.

По данным Росстата, в июле 2018 года размер реальных доходов на одного человека составил 32,3 тысячи рублей. Таким образом, реальный годовой заработок россиян в среднем составляет примерно 387,6 тысячи рублей.

По данным DW, труд у официантов на Октоберфесте очень тяжелый. Каждый проходит за смену около 10 километров. В рабочие дни недели он разносит около 100 литровых кружек пива, в выходные дни — до 300 кружек. Плюс другие напитки и разные блюда. За один раз официанты разносят обычно около 10−12 литровых кружек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка