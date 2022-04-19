Связь, которую ты не видишь, но чувствуешь

Долгие годы радио было монополистом на рынке аудиоконтента. Но теперь у классических радиостанций появились серьёзныеконкуренты — подкасты, стриминговые сервисы и онлайн-радио. Барнаульский медиаменеджер Артём Рябцев рассказал в интервью об особенностях радиостанций, которые находятся под его управлением, а также о новшествах и перспективах алтайского радиовещания и о тенденциях отрасли в целом.

— У вас довольно длинный послужной список в сфере медиа , но оканчивали вы физический факультет АлтГУ. Как вышло , что вы кардинально сменили свою профессиональную сферу?

Артём Рябцев. Фото из личного архива А. Рябцева

— Действительно, моё базовое образование — физик-теоретик. Но я не стал бы утверждать, что я изменил своей профессии. Современные радиостанции — это весьма сложные технологические комплексы, включающие в себя передатчики, антенны, компьютеры, серверы, спутниковые каналы доставки сигнала, студийное оборудование… Слушатель даже не задумывается о том, каким образом у него в приёмнике появляется любимая программа. И если качество звука или приёма его не устроит, то он переключится на другую станцию.

К счастью, у нас подобралась хорошая инженерная команда, которая следит за тем, чтобы все наши проекты соответствовали самым современным техническим требованиям. Кстати, у меня также есть диплом экономического факультета АлтГУ, на котором я учился по Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Кроме того, я окончил аспирантуру новосибирского СибУПК по специальности «маркетинг».

Очевидно, что руководитель успешного СМИ должен иметь широкий кругозор — ведь ему необходимо разбираться в журналистике, социологии, экономике, политике, психологии, юриспруденции и многом другом.

— Сколько барнаульских радиостанций входит в вашу медиагруппу?

— В барнаульском эфире присутствуют три наших радиостанции — «Дорожное радио», Радио ENERGY и «Юмор FM». Всего на Алтае у нас на сегодняшний день работают 11 радиостанций, причём в некоторых городах мы являемся единственными вещателями. Важно отметить, что все наши станции работают без вливания бюджетных денег. При этом мы единственные, кто может локально размещать местные новости, программы и рекламу в большинстве малых городов Алтайского края.

— Как вы считаете , что изменится в индустрии радио? В какую сторону будет происходить развитие?

— Удивительно, но радиовещание — довольно консервативная отрасль. С момента разрешения на коммерческое вещание в российском FM-диапазоне для слушателей мало что изменилось. Мне кажется, это нормально. Конечно, появляются новые станции и форматы, но всё происходит органично и не вызывает потрясений.

Современные исследования показывают, что основной аудиторией радио являются автомобилисты. Практически каждый автомобиль оборудован радиоприемником, водители и пассажиры с удовольствием слушают радио в городских поездках и в путешествиях. Автомобилей становится всё больше, в условиях мегаполиса из-за дорожных пробок увеличивается время, проводимое в транспорте за прослушиванием радио. Таким образом, радио ещё долгие годы будет оставаться популярным и востребованным СМИ.

Автомобиль. Радио. СС0

— Когда придёт цифровое радио?

— Долгое время наша отрасль жила ожиданием внедрения цифровых форматов радиовещания. Некоторые страны уже приняли законы, которые обязывают при производстве автомобилей устанавливать приёмники, поддерживающие приём цифрового радио. Но мне кажется, что в России переход на цифровое вещание в ближайшее время не произойдёт по нескольким причинам.

Во-первых, это очень дорого и экономически нецелесообразно, как для радиостанций, так и для радиослушателей. Мы знаем, что срок эксплуатации автомобилей довольно продолжительный, и далеко не все смогут позволить купить себе новый автомобиль в ближайшие три-пять лет. А захотят ли владельцы «выпиливать» в имеющемся автомобиле магнитолу, чтобы заменить её на более современную, — большой вопрос.

Во-вторых, у России огромная территория при небольшой плотности населения. Между населёнными пунктами довольно большие расстояния со сложным рельефом местности. В таких условиях полноценно реализовать проект в имеющихся цифровых форматах вещания довольно проблематично. И главное — с появлением стандарта 5G в мобильной связи сама необходимость цифровизации радио отпадёт, так как широкополосный интернет позволит без проблем доставить любой медиаконтент конечному пользователю.

— Сейчас появились новые аудиформаты , которые тоже претендуют на внимание потребителя. Для вас они являются конкурентами?

— Да, конечно, с появлением высокоскоростного недорогого доступного интернета появились и новые аудиоформаты. Любой владелец смартфона может установить необходимые приложения и слушать подкасты или музыкальные стримы. Причём искусственный интеллект пытается анализировать музыкальные пристрастия каждого конкретного человека и предлагать ему для прослушивания уникальную подборку музыки.

Конечно, я и сам являюсь активным пользователем Яндекс. Музыки, Spotify, Shazam и других подобных сервисов. Если же говорить об угрозах для радиоотрасли со стороны подобных медиа, то я бы не стал преувеличивать страхи.

Действительно, исследования показывают, что аудитория потокового аудио в интернет-приложениях растёт, но не за счёт радиослушателей. У радио всегда были серьёзные конкуренты, ведь прогресс не стоит на месте. Сначала люди покупали и слушали виниловые пластинки, потом появились катушечные магнитофоны, компакт-кассеты, CD, mp3-флешки. Однако надо понимать, что радио — это не только набор хорошей музыки. В эфире радиостанции есть радиоведущие, диджеи, авторские программы, новости, оперативная дорожная информация и многое другое.

Таким образом, радио может предложить потребителю то, что пока не может предоставить никакое другое медиа, а именно — живое человеческое общение. Человек, включивший любимую радиостанцию, перестаёт чувствовать себя одиноким, а это, зачастую, немаловажно.

Музыка. Наушники. СС0

— Какие перспективы у ваших проектов?

— В Барнауле у нас сформировался отличный пакет из трёх высокорейтинговых радиостанций. Важно отметить, что наши станции не конкурируют между собой, и каждый формат находит своего слушателя.

«Дорожное радио» — это одна из наиболее известных радиостанций не только в Барнауле, но и во всей России. Практически во всех городах эта станция входит в топ-5 по популярности. К сожалению, в Барнауле не проводятся независимые социологические исследования, но я уверен, что «Дорожное радио» — один из лидеров барнаульского эфира.

Концепция развития «Дорожного радио» в нашем регионе предполагала установку передатчиков во всех малых городах Алтая и вдоль самых оживлённых автомобильных трасс. Увы, экономическая ситуация внесла в этот проект коррективы, но уже сейчас можно доехать из Барнаула в Белокуриху или в Заринск и слушать «Дорожное радио» на всей протяжённости пути.

«Радио ENERGY» относительно недавно появилось в барнаульском эфире, но его успех среди слушателей не вызывает сомнений. Уникальные шоу, остроумные ведущие и модная музыка моментально влюбляют в себя тех, кто однажды настроился на волну «Радио ENERGY». В своём сегменте у «Радио ENERGY» довольно сильные конкуренты, но есть все основания полагать, что эта станция пользуется наибольшим предпочтением у современной прогрессивной и экономически активной части населения.

«ЮМОР FM» уже более 10 лет вещает в Барнауле, но в нашу группу входит недавно. Это известный и проверенный бренд с устоявшейся аудиторией. Однако в последний год мы наблюдаем резкий взлёт интереса к «Юмор FM» как со стороны радиослушателей, так и со стороны рекламодателей. С чем это связано? Возможно, свою роль сыграли переформатирование эфирного контента и удачная рекламная кампания. А может быть, люди просто устали от негативных новостей, пандемии и финансовых проблем. Трудно сказать однозначно, но «Юмор FM» сей-час явно переживает лучшие времена.

Какие у нас перспективы? Дело в том, что СМИ и реклама — это сервисные отрасли, которые зависят от экономической ситуации в стране и в конкретном регионе. Надо понимать, что затраты на создание и эксплуатацию редакции в Новосибирске, в Барнауле или в Змеиногорске примерно одинаковые, а доходы совершенно разные. Таким образом, нам остаётся надеяться на то, что экономика постепенно наладится, и всё снова будет хорошо.