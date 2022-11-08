8 ноября
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Жизнь

Талантливые студенты главного Аграрного ВУЗа Алтайского края получили именные стипендии Россельхозбанка

Директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко вручил стипендиальные свидетельства на 15 тысяч рублей в месяц пяти лучшим студентам и аспиранту Алтайского государственного аграрного университета. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке в брендированной аудитории Россельхозбанка в присутствии заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Николая Халина, ректора Алтайского аграрного университета Николая Колпакова и представителей научно-преподавательского коллектива.

Талантливые студенты главного Аграрного ВУЗа Алтайского края получили именные стипендии Россельхозбанка.
Талантливые студенты главного Аграрного ВУЗа Алтайского края получили именные стипендии Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк»

Победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, занимающиеся по специальностям: землеустройство, экономика, технологии и средства механизации сельского хозяйства и ветеринарии. Все стипендиаты имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни Алтайского ГАУ.

«Считаю значимым то, что сегодня здесь собрались лучшие представители студенчества нашего университета. Вы находитесь в самом начале своей профессиональной деятельности. Важно не сворачивать с него и до конца оставаться верными своему выбору», — сказал в своей приветственной речи Николай Колпаков.

Он отметил, что сотрудничество ВУЗа с Россельхозбанком постоянно расширяется — совместно с банком реализовано несколько значимых для университета проектов и стипендиальная программа, поддержка талантливых студентов и аспирантов, одна из них.

Цель стипендиальной программы — повысить роль высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов по наиболее важным для аграрного сектора специальностям.

«Мы поддерживаем талантливую молодежь, талантливых студентов, которые учатся вузе на отлично, конечно же, с дальнейшей перспективой. Мы видим в вас будущих работников банка, потенциальных работников наших партнеров — сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и Республики Алтай», — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала РСХБ.

Николай Халин, заместитель министра сельскокого хозяйства Алтайского края, в своем приветственном слове отметил значимость Россельхозбанка для региона не только в поддержке сельхозпроизводства, но и в вопросах фоормирования профессиональных кадров для сельского хозяйства. А стипендиатам пожелал и дальше развиваться в своих направлениях, повышать престиж и возрождать интерес к сельхозпрофессиям.

Справка

Стипендиальная программа Россельхозбанка работает в Алтайском крае уже несколько лет. Претендовать на получение именной стипендии РСХБ могут студенты, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

АО «Россельхозбанк»

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