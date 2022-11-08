Талантливые студенты главного Аграрного ВУЗа Алтайского края получили именные стипендии Россельхозбанка.

Директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко вручил стипендиальные свидетельства на 15 тысяч рублей в месяц пяти лучшим студентам и аспиранту Алтайского государственного аграрного университета. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке в брендированной аудитории Россельхозбанка в присутствии заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Николая Халина, ректора Алтайского аграрного университета Николая Колпакова и представителей научно-преподавательского коллектива.

Победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, занимающиеся по специальностям: землеустройство, экономика, технологии и средства механизации сельского хозяйства и ветеринарии. Все стипендиаты имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни Алтайского ГАУ.

«Считаю значимым то, что сегодня здесь собрались лучшие представители студенчества нашего университета. Вы находитесь в самом начале своей профессиональной деятельности. Важно не сворачивать с него и до конца оставаться верными своему выбору», — сказал в своей приветственной речи Николай Колпаков.

Он отметил, что сотрудничество ВУЗа с Россельхозбанком постоянно расширяется — совместно с банком реализовано несколько значимых для университета проектов и стипендиальная программа, поддержка талантливых студентов и аспирантов, одна из них.

Цель стипендиальной программы — повысить роль высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов по наиболее важным для аграрного сектора специальностям.

«Мы поддерживаем талантливую молодежь, талантливых студентов, которые учатся вузе на отлично, конечно же, с дальнейшей перспективой. Мы видим в вас будущих работников банка, потенциальных работников наших партнеров — сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и Республики Алтай», — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала РСХБ.

Николай Халин, заместитель министра сельскокого хозяйства Алтайского края, в своем приветственном слове отметил значимость Россельхозбанка для региона не только в поддержке сельхозпроизводства, но и в вопросах фоормирования профессиональных кадров для сельского хозяйства. А стипендиатам пожелал и дальше развиваться в своих направлениях, повышать престиж и возрождать интерес к сельхозпрофессиям.

Справка

Стипендиальная программа Россельхозбанка работает в Алтайском крае уже несколько лет. Претендовать на получение именной стипендии РСХБ могут студенты, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

АО «Россельхозбанк»