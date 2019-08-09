Что делает ПНС?
Перекачивающие насосные станции выполняют функцию выкачивания теплоносителя от потребителя и транспортировки его обратно на ТЭЦ. Своей работой они снижают гидравлическое сопротивление, которое создается в системах отопления домов, тем самым увеличивая теплоотдачу.
Наряду с перекачивающими насосными станциями, которые работают в Барнауле, в городах присутствия СГК существуют также подкачивающие насосные станции (тоже ПНС), их функция — обеспечивать необходимое давление в тепломагистралях, по которым теплоноситель поступает от ТЭЦ к потребителям.
Функционируют ПНС только на магистральных трубопроводах. Насосы станции установлены на обратных трубопроводах и помогают воде, проделавшей свой путь по квартальным сетям и внутридомовым коммуникациям, вернуться на ТЭЦ. Этот процесс цикличен: вода, возвращаясь на станцию, проходит этап очистки и вновь попадает в батареи горожан.
ПНС, в отличие от центральных тепловых пунктов (ЦТП), которые находятся в кварталах города, обслуживают не отдельные микрорайоны, а всю систему централизованного теплоснабжения. Станции расположены на магистральных тепловых сетях каскадом.
Насосные станции Барнаула
На обслуживании цеха эксплуатации насосных станций теплосетевого подразделения СГК в Барнауле — 14 объектов. В межотопительный период, с мая по октябрь, в работу выведены две-три станции, чего достаточно для надежного снабжения жителей Барнаула горячей водой. С запуском отопления, а также в пиковые нагрузки зимой единовременно функционируют около 10 ПНС.
Возраст станций варьируется от 5 до 57 лет, все оборудование находится в рабочем состоянии на все 100%. Ежегодно по графику производятся капитальные и текущие ремонты насосов. Специалисты СГК проводят техническое обслуживание, на данный момент отремонтировано 95% оборудования. К концу августа работы будут завершены.
Кроме ремонтов, ежегодно барнаульские теплосетевики СГК проводят плановые испытания тепловых сетей города на плотность с помощью пищевого красителя.
В 2019 году на ПНС № 4 и 12 автоматизировали технологический процесс. Там заменили задвижки на запорно-регулирующие затворы, которые намного маневреннее и по размеру меньше почти в 3 раза.
Также на станциях установили шкафы автоматического управления с промышленными процессорами. Оборудование работает в автоматическом режиме, реагируя на все изменения режима, снижение или повышение давления, самостоятельно принимая решение о включении или отключении дополнительного насоса. Это позволяет снизить возможность возникновения гидравлических ударов в системе, а также экономить электроэнергию, которая потребляется оборудованием. Вся информация о работе оборудования выведена в онлайн-режиме на монитор диспетчера теплосетей, начальника цеха и мастеров участков.
Может ли город обойтись без ПНС?
Если взять Барнаул, то наш город не сможет обойтись без насосных станций ввиду рельефа местности. Из-за перепада высот вода не может самостоятельно циркулировать по системе вверх и вниз, насосы помогают регулировать эти процессы. Такая же ситуация складывается в Бийске, а вот, например, в Рубцовске, который расположен на равнине, перекачивающие насосные станции не требуются.
Численность персонала ПНС относительно небольшая, для обслуживания нужны машинист, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрик. На каждого из них в среднем приходится две-три насосные станции.
Все насосные станции оборудованы двумя независимыми вводами по электроэнергии, а еще шкафами аварийного включения резерва. Так как вся система теплоснабжения города Барнаула закольцована, то даже при стечении негативных факторов и остановке какой-либо насосной, оперативный персонал под руководством диспетчера в течение двух часов произведет переключения и переведет нагрузку на ближайшую ПНС. Горожане этого не успеют даже заметить, ведь горячая вода и отопление продолжат поступать в дома в том же объеме и качестве.