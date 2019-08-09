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Жизнь
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Теплосети — это не только о трубах

В процессе производства и передачи тепла участвует множество специалистов, подразделений и предприятий Сибирской генерирующей компании. В Барнауле, как и во многих городах, в процессе транспортировки теплоносителя задействованы ПНС — перекачивающие насосные станции. Для чего ПНС нужны и можно ли обойтись без них, разберёмся вместе.

ПНС №12, 1996 года постройки.
ПНС №12, 1996 года постройки.
Предоставлено компанией СГК.

Что делает ПНС?

Перекачивающие насосные станции выполняют функцию выкачивания теплоносителя от потребителя и транспортировки его обратно на ТЭЦ. Своей работой они снижают гидравлическое сопротивление, которое создается в системах отопления домов, тем самым увеличивая теплоотдачу.

Наряду с перекачивающими насосными станциями, которые работают в Барнауле, в городах присутствия СГК существуют также подкачивающие насосные станции (тоже ПНС), их функция — обеспечивать необходимое давление в тепломагистралях, по которым теплоноситель поступает от ТЭЦ к потребителям.

Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко проверяет уровень масла на насосе №4 ПНС №12.
Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко проверяет уровень масла на насосе № 4 ПНС № 12.
Предоставлено компанией СГК.

Функционируют ПНС только на магистральных трубопроводах. Насосы станции установлены на обратных трубопроводах и помогают воде, проделавшей свой путь по квартальным сетям и внутридомовым коммуникациям, вернуться на ТЭЦ. Этот процесс цикличен: вода, возвращаясь на станцию, проходит этап очистки и вновь попадает в батареи горожан.

Вводы и выводы теплоносителя на ПНС.
Вводы и выводы теплоносителя на ПНС.
Предоставлено компанией СГК.

ПНС, в отличие от центральных тепловых пунктов (ЦТП), которые находятся в кварталах города, обслуживают не отдельные микрорайоны, а всю систему централизованного теплоснабжения. Станции расположены на магистральных тепловых сетях каскадом.

Насосные станции Барнаула

На обслуживании цеха эксплуатации насосных станций теплосетевого подразделения СГК в Барнауле — 14 объектов. В межотопительный период, с мая по октябрь, в работу выведены две-три станции, чего достаточно для надежного снабжения жителей Барнаула горячей водой. С запуском отопления, а также в пиковые нагрузки зимой единовременно функционируют около 10 ПНС.

Закрывает задвижку №1 сетевого насоса № 4 для его вывода в ремонт.
Закрывает задвижку № 1 сетевого насоса № 4 для его вывода в ремонт.
Предоставлено компанией СГК.

Возраст станций варьируется от 5 до 57 лет, все оборудование находится в рабочем состоянии на все 100%. Ежегодно по графику производятся капитальные и текущие ремонты насосов. Специалисты СГК проводят техническое обслуживание, на данный момент отремонтировано 95% оборудования. К концу августа работы будут завершены.
Кроме ремонтов, ежегодно барнаульские теплосетевики СГК проводят плановые испытания тепловых сетей города на плотность с помощью пищевого красителя.

Запорно-регулирующие затворы старого образца на ПНС №12.
Запорно-регулирующие затворы старого образца на ПНС № 12.
Предоставлено компанией СГК.

В 2019 году на ПНС № 4 и 12 автоматизировали технологический процесс. Там заменили задвижки на запорно-регулирующие затворы, которые намного маневреннее и по размеру меньше почти в 3 раза.

Новая запорная арматура на ПНС №12.
Новая запорная арматура на ПНС № 12.
Предоставлено компанией СГК.

Также на станциях установили шкафы автоматического управления с промышленными процессорами. Оборудование работает в автоматическом режиме, реагируя на все изменения режима, снижение или повышение давления, самостоятельно принимая решение о включении или отключении дополнительного насоса. Это позволяет снизить возможность возникновения гидравлических ударов в системе, а также экономить электроэнергию, которая потребляется оборудованием. Вся информация о работе оборудования выведена в онлайн-режиме на монитор диспетчера теплосетей, начальника цеха и мастеров участков.

Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко у шкафа управления ПНС №12.
Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко у шкафа управления ПНС № 12.
Предоставлено компанией СГК.

Может ли город обойтись без ПНС?

Если взять Барнаул, то наш город не сможет обойтись без насосных станций ввиду рельефа местности. Из-за перепада высот вода не может самостоятельно циркулировать по системе вверх и вниз, насосы помогают регулировать эти процессы. Такая же ситуация складывается в Бийске, а вот, например, в Рубцовске, который расположен на равнине, перекачивающие насосные станции не требуются.

Город Барнаул, июль 2019 года.
Город Барнаул, июль 2019 года.
Предоставлено компанией СГК.

Численность персонала ПНС относительно небольшая, для обслуживания нужны машинист, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрик. На каждого из них в среднем приходится две-три насосные станции.

Машинист ПНС.
Машинист ПНС.
Предоставлено компанией СГК.

Все насосные станции оборудованы двумя независимыми вводами по электроэнергии, а еще шкафами аварийного включения резерва. Так как вся система теплоснабжения города Барнаула закольцована, то даже при стечении негативных факторов и остановке какой-либо насосной, оперативный персонал под руководством диспетчера в течение двух часов произведет переключения и переведет нагрузку на ближайшую ПНС. Горожане этого не успеют даже заметить, ведь горячая вода и отопление продолжат поступать в дома в том же объеме и качестве.

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