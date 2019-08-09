В процессе производства и передачи тепла участвует множество специалистов, подразделений и предприятий Сибирской генерирующей компании. В Барнауле, как и во многих городах, в процессе транспортировки теплоносителя задействованы ПНС — перекачивающие насосные станции. Для чего ПНС нужны и можно ли обойтись без них, разберёмся вместе.

Что делает ПНС?

Перекачивающие насосные станции выполняют функцию выкачивания теплоносителя от потребителя и транспортировки его обратно на ТЭЦ. Своей работой они снижают гидравлическое сопротивление, которое создается в системах отопления домов, тем самым увеличивая теплоотдачу.

Наряду с перекачивающими насосными станциями, которые работают в Барнауле, в городах присутствия СГК существуют также подкачивающие насосные станции (тоже ПНС), их функция — обеспечивать необходимое давление в тепломагистралях, по которым теплоноситель поступает от ТЭЦ к потребителям.

Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко проверяет уровень масла на насосе № 4 ПНС № 12. Предоставлено компанией СГК.

Функционируют ПНС только на магистральных трубопроводах. Насосы станции установлены на обратных трубопроводах и помогают воде, проделавшей свой путь по квартальным сетям и внутридомовым коммуникациям, вернуться на ТЭЦ. Этот процесс цикличен: вода, возвращаясь на станцию, проходит этап очистки и вновь попадает в батареи горожан.

Вводы и выводы теплоносителя на ПНС. Предоставлено компанией СГК.

ПНС, в отличие от центральных тепловых пунктов (ЦТП), которые находятся в кварталах города, обслуживают не отдельные микрорайоны, а всю систему централизованного теплоснабжения. Станции расположены на магистральных тепловых сетях каскадом.

Насосные станции Барнаула

На обслуживании цеха эксплуатации насосных станций теплосетевого подразделения СГК в Барнауле — 14 объектов. В межотопительный период, с мая по октябрь, в работу выведены две-три станции, чего достаточно для надежного снабжения жителей Барнаула горячей водой. С запуском отопления, а также в пиковые нагрузки зимой единовременно функционируют около 10 ПНС.

Закрывает задвижку № 1 сетевого насоса № 4 для его вывода в ремонт. Предоставлено компанией СГК.

Возраст станций варьируется от 5 до 57 лет, все оборудование находится в рабочем состоянии на все 100%. Ежегодно по графику производятся капитальные и текущие ремонты насосов. Специалисты СГК проводят техническое обслуживание, на данный момент отремонтировано 95% оборудования. К концу августа работы будут завершены.

Кроме ремонтов, ежегодно барнаульские теплосетевики СГК проводят плановые испытания тепловых сетей города на плотность с помощью пищевого красителя.

Запорно-регулирующие затворы старого образца на ПНС № 12. Предоставлено компанией СГК.

В 2019 году на ПНС № 4 и 12 автоматизировали технологический процесс. Там заменили задвижки на запорно-регулирующие затворы, которые намного маневреннее и по размеру меньше почти в 3 раза.

Новая запорная арматура на ПНС № 12. Предоставлено компанией СГК.

Также на станциях установили шкафы автоматического управления с промышленными процессорами. Оборудование работает в автоматическом режиме, реагируя на все изменения режима, снижение или повышение давления, самостоятельно принимая решение о включении или отключении дополнительного насоса. Это позволяет снизить возможность возникновения гидравлических ударов в системе, а также экономить электроэнергию, которая потребляется оборудованием. Вся информация о работе оборудования выведена в онлайн-режиме на монитор диспетчера теплосетей, начальника цеха и мастеров участков.

Начальник цеха эксплуатации насосных станций Сергей Азаренко у шкафа управления ПНС № 12. Предоставлено компанией СГК.

Может ли город обойтись без ПНС?

Если взять Барнаул, то наш город не сможет обойтись без насосных станций ввиду рельефа местности. Из-за перепада высот вода не может самостоятельно циркулировать по системе вверх и вниз, насосы помогают регулировать эти процессы. Такая же ситуация складывается в Бийске, а вот, например, в Рубцовске, который расположен на равнине, перекачивающие насосные станции не требуются.

Город Барнаул , июль 2019 года. Предоставлено компанией СГК.

Численность персонала ПНС относительно небольшая, для обслуживания нужны машинист, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрик. На каждого из них в среднем приходится две-три насосные станции.

Машинист ПНС. Предоставлено компанией СГК.

Все насосные станции оборудованы двумя независимыми вводами по электроэнергии, а еще шкафами аварийного включения резерва. Так как вся система теплоснабжения города Барнаула закольцована, то даже при стечении негативных факторов и остановке какой-либо насосной, оперативный персонал под руководством диспетчера в течение двух часов произведет переключения и переведет нагрузку на ближайшую ПНС. Горожане этого не успеют даже заметить, ведь горячая вода и отопление продолжат поступать в дома в том же объеме и качестве.