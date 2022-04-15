«The Телки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров.

Сериал по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева снят компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и пополнил линейки Wink Originals и more originals. Зрители, которые традиционно дожидаются выхода всех эпизодов, получили возможность посмотреть историю целиком и за один уикенд раскрыть все интриги порочного триллера о женской мести.
«Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнерши поймут, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести, без оглядки на средства. Успех сериалу „The Телки“ обеспечил сильный актерский состав, который собрали авторы и продюсеры. Каждая актриса придала истории глубокое, по-своему обаятельное измерение. Ну и, конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной», — сказал продюсер сериала от видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
«Моя героиня — настоящий профессионал. И когда появляется угроза делу всей ее жизни, она бросается на его защиту. Миркин становится врагом, тем человеком, который пытается разрушить их совместный проект. Виктория действует импульсивно и не до конца понимает, что творит, но, когда начинает происходить непоправимое, она нащупывает верный, безболезненный выход из ситуации. Для меня изначально было важно, какое решение героиня примет в финале. Поступок, на который решается Вика, близок мне, он — одно из важнейших открытий для меня. Чтобы не быть фигурой в чужой игре, важно суметь начать свою собственную», — рассказала актриса Любовь Аксенова, которая сыграла в сериале роль правой руки Миркина в пиар-агентстве.