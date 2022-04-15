15 апреля
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Жизнь

«The Телки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров

14 апреля видеосервис Wink показал заключительный эпизод сериала «The Телки» (18+), который стал самым популярным с начала 2022 года. В общей сложности семь серий посмотрели более четырех миллионов раз.

«The Телки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров.
«The Телки» собрал на Wink четыре миллиона просмотров.
ПАО "Ростелеком"

Сериал по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева снят компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и пополнил линейки Wink Originals и more originals. Зрители, которые традиционно дожидаются выхода всех эпизодов, получили возможность посмотреть историю целиком и за один уикенд раскрыть все интриги порочного триллера о женской мести.

«Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнерши поймут, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести, без оглядки на средства. Успех сериалу „The Телки“ обеспечил сильный актерский состав, который собрали авторы и продюсеры. Каждая актриса придала истории глубокое, по-своему обаятельное измерение. Ну и, конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной», — сказал продюсер сериала от видеосервиса Wink, директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Моя героиня — настоящий профессионал. И когда появляется угроза делу всей ее жизни, она бросается на его защиту. Миркин становится врагом, тем человеком, который пытается разрушить их совместный проект. Виктория действует импульсивно и не до конца понимает, что творит, но, когда начинает происходить непоправимое, она нащупывает верный, безболезненный выход из ситуации. Для меня изначально было важно, какое решение героиня примет в финале. Поступок, на который решается Вика, близок мне, он — одно из важнейших открытий для меня. Чтобы не быть фигурой в чужой игре, важно суметь начать свою собственную», — рассказала актриса Любовь Аксенова, которая сыграла в сериале роль правой руки Миркина в пиар-агентстве.

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