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8 марта -9°C

Томенко «из калейдоскопа» поздравил женщин с 8 марта: «От вас зависит, каким будет Алтайский край»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram опубликовал милое видео, поздравил всех женщин с Международным женским днем — 8 марта.

Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта.
Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта.
кадр из видео.

Жительниц региона губернатор от всей души поздравил на фоне цветов, облаков и неба, крутящихся как детской игрушке под названием калейдоскоп.

«Многое в нашей жизни зависит от вас» Дорогие мамы, бабушки, жены, сестры и дочери. Вы дарите любовь и заботу. Наполняете дом теплом и уютом. Добиваетесь успехов во всех сферах. Неоценима ваша роль в укреплении нравственности, семейных ценностей. Во многом от вас зависит то, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее Алтайского края и всей России", — сказал Томенко.

Также он поблагодарил женщин за то, что они всегда рядом и поддерживают в трудные минуты, сохраняя при этом лучшие женские качества.

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

На официальном сайте Алтайского края опубликовано совместное поздравление Томенко и главы АКЗС Александра Романенко.

«Этот замечательный весенний праздник — повод отдать дань уважения всем представительницам прекрасной половины человечества, вашим достижениям и победам <…> На любых ответственных направлениях вы проявляете профессионализм, находите правильные решения», — говорится в поздравлении.

Также отмечается, что когда женщина рядом, то «отступают любые проблемы, а каждый день наполнен смыслом».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ограничился не анимированной картинкой — цветы и река. Он также опубликовал в своем Instagram поздравление.

«Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло и солнце! Дорогие женщины, пусть красота природы вдохновляет, а весна исполнит все желанное!» — написал Хорохордин.

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