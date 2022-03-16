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Жизнь

Томенко позволил жителям Алтая массовыми гуляниями отпраздновать День воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил 18 марта организовать проведение массовых мероприятий по случаю всероссийского праздника, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
t.me/altaigovernment.

Соответствующий указ Томенко подписал в среду 16 марта.

«Власти Алтайского края разрешили организацию и проведение 18 марта культурных, развлекательных, зрелищных и публичных мероприятий, посвященных празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией», — рассказали в правительстве.

Не уточнили, будут ли на этот раз действовать какие-либо антиковидные ограничения, которые в крае обычно применяли в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напомним, 1 марта в Алтайском крае отменили QR-коды и самоизоляцию для определенных категорий граждан, но масочный режим пока еще действует.

Накануне в Москве с 15 марта отметили масочный режим. Возможно, в крае тоже отменят в ближайшие день-два — до Дня воссоединения.

Кстати, в 2021 году в Барнауле в честь годовщины присоединения Крыма раздавали триколоры и играли в КВН.

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