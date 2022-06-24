Торговый двор «Аникс» отметил 29-й День рождения.

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Праздник в магазинах

В честь дня рождения сотрудники торговых точек украсили свои магазины шарами и плакатами, подготовили фотозоны, а по радио звучали поздравления и праздничная музыка. Чтобы порадовать своих покупателей во многих магазинах подготовили праздничные мероприятия, мастер-классы и конкурсы рисунков. Кроме того, все сотрудники торгового двора получали поздравления от покупателей не только в виде тёплых слов, но и стихи, рассказы и поэмы собственного сочинения. Такая обратная связь не только очень приятная, но и помогает оглянуться назад и увидеть результаты своей работы под другим углом, а также вдохновляет на улучшение своей деятельности.