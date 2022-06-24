24 июня
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Жизнь

Торговый двор «Аникс» отметил 29-й День рождения

7 июня 1993 года началась история Торгового двора «Аникс». Сегодня компания, помимо 157-ти собственных магазинов, включает в себя 124 магазинов Франчайзинговой сети «Корзинка», оптовое подразделение, распределительные центры в Бийске и Новоалтайске, транспортную компанию «БийскТрансСервис», сельскохозяйственное предприятие «Перспектива», гостиничные комплексы «Под Телевышкой» и «Маяк» (г. Новоалтайск), предприятия общественного питания «Панорама» и даже детский сад «Монтессори» и другие предприятия.

Торговый двор «Аникс» отметил 29-й День рождения.
Торговый двор «Аникс» отметил 29-й День рождения.
Торговый двор «Аникс»

День рождения компании можно смело назвать самым масштабным праздником в году для сотрудников, ведь в этот день всё внимание приковано именно к ним: они не только получают поздравления, но и поздравляют сами коллег и покупателей. Как это было:

Традиционно празднование проходит в несколько этапов.

1
Праздник в магазинах

В честь дня рождения сотрудники торговых точек украсили свои магазины шарами и плакатами, подготовили фотозоны, а по радио звучали поздравления и праздничная музыка. Чтобы порадовать своих покупателей во многих магазинах подготовили праздничные мероприятия, мастер-классы и конкурсы рисунков. Кроме того, все сотрудники торгового двора получали поздравления от покупателей не только в виде тёплых слов, но и стихи, рассказы и поэмы собственного сочинения. Такая обратная связь не только очень приятная, но и помогает оглянуться назад и увидеть результаты своей работы под другим углом, а также вдохновляет на улучшение своей деятельности.

Тематическая фотозона.
Тематическая фотозона.
Торговый двор «Аникс»
2
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай

Это масштабное мероприятие, которое в этом году собрало около 400 человек, где коллеги могут не только командообразоваться, познакомиться поближе, продемонстрировать свои творческие способности, но и отдохнуть всей семьёй. Несмотря на дождливую погоду, организаторы подготовили обширную анимационную программу для детей и взрослых, столы с угощениями, концертную программу различных коллективов и фееричное завершение красочным салютом. А на утро все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по украшению торта, который затем съели за общим столом.

Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Традиционный выезд сотрудников компании в Горный Алтай.
Торговый двор «Аникс»
3
Официальный прием поздравлений

В сам День рождения в центральном офисе не только принимают поздравления от коллег, поставщиков и подрядчиков, но и сами представители обслуживающих подразделений отправляются в праздничный десант по магазинам с поздравлениями и подарками для сотрудников всех магазинов «Аникс».

Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
Во все магазины &quot;Аникс&quot; приезжает праздничный десант руководителей компании.
Во все магазины «Аникс» приезжает праздничный десант руководителей компании.
Торговый двор «Аникс»
4
Концерт для жителей и гостей города

Концерт состоялся 11 июня в Бийске, на площади, перед торговым центром «АБ». Для детей и взрослых работали анимационные зоны, традиционно были конкурсы с призами от спонсоров мероприятия, а местные производители и народные умельцы представили свой уникальный товар на ярмарке. После на концерте выступали местные и приглашенные творческие коллективы. А завершилось мероприятие по традиции праздничным салютом.

ТД «Аникс» благодарит своих партнёров за участие в организации праздничных мероприятий.

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