Торговый двор «Аникс» поздравляет с Днём работника торговли

Люди, приходя на базар, покупали эти товары, слушали рассказы торговцев о дальних странах, о людях иных земель и их жизненном укладе.
Так разные народы могли узнать друг друга… и взять себе что-то от другого.
Товар и сегодня соединяет Человека с Человеком, если мы наглядно показываем биографию товара: представляем людей и Землю, откуда пришёл этот продукт. Доступно рассказываем о том, выражением чьих трудов и забот он является!
Настраивая товар, как музыкант настраивает свой инструмент, на покупателя, мы обеспечиваем преемственность и развитие традиций использования таких продуктов в настоящем и будущем.
А ещё Магазины помогают общаться и реализовывать совместные инициативы людям, живущим в одном районе.
Магазины «Аникс» создают возможность для своих покупателей предлагать улучшения и изменять «свой магазин»!
Такое интересное и важное Дело мы делаем вместе — соединяем людей для шагов к лучшему!
Юрий Никитин и команда «Аникс»