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Жизнь

Торговый двор «Аникс» поздравляет с Днём работника торговли

Торговый человек издавна соединял культуры разных территорий.

Путешествуя, караван или корабль купца доставлял из страны в страну товары, которые являются выражением традиции и обычаев жизни человека.

Торговый дом «Аникс»

Люди, приходя на базар, покупали эти товары, слушали рассказы торговцев о дальних странах, о людях иных земель и их жизненном укладе.

Так разные народы могли узнать друг друга… и взять себе что-то от другого.

Товар и сегодня соединяет Человека с Человеком, если мы наглядно показываем биографию товара: представляем людей и Землю, откуда пришёл этот продукт. Доступно рассказываем о том, выражением чьих трудов и забот он является!

Настраивая товар, как музыкант настраивает свой инструмент, на покупателя, мы обеспечиваем преемственность и развитие традиций использования таких продуктов в настоящем и будущем.

А ещё Магазины помогают общаться и реализовывать совместные инициативы людям, живущим в одном районе.
Магазины «Аникс» создают возможность для своих покупателей предлагать улучшения и изменять «свой магазин»!

Такое интересное и важное Дело мы делаем вместе — соединяем людей для шагов к лучшему!

Юрий Никитин и команда «Аникс»

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