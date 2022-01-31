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Традиции великих мастеров. Altapress.ru поздравляет ювелирный дом «Александров и К» с профессиональным праздником

31 января Международный день ювелира отмечают мастера компании «Александров и К». Altapress.ru поздравляет с профессиональным праздником тех, кто стоит у истоков современного ювелирного искусства в крае.

Ювелирный дом «Александров и К»

Больше 25 лет мастера вручную изготавливают эксклюзивные украшения. За это время компания выработала собственный неповторимый стиль, в нём сочетается строгость и изящество. При этом «Александров и К» не отказывается от традиций отечественной ювелирной школы.

По случаю значимых торжеств и личных трогательных событий алтайские ювелиры воплощают даже самые замысловатые проекты. Вероятно, поэтому компания регулярно защищает честь края на всероссийских ювелирных выставках.

Мастерам ювелирного дома подвластны все виды золота и драгоценных камней. Но всероссийского признания компания добилась благодаря изделиям с бриллиантами.

От души поздравляем ювелирный дом «Александров и К» с профессиональным праздником. Неисчерпаемого вдохновения и изящества решениям самых непростых задач.

Восхищаемся. И приглашаем оценить тонкие и элегантные работы мастеров на странице компании «Александров и К» в Instagram.

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