Традиции великих мастеров. Altapress.ru поздравляет ювелирный дом «Александров и К» с профессиональным праздником

Больше 25 лет мастера вручную изготавливают эксклюзивные украшения. За это время компания выработала собственный неповторимый стиль, в нём сочетается строгость и изящество. При этом «Александров и К» не отказывается от традиций отечественной ювелирной школы.
По случаю значимых торжеств и личных трогательных событий алтайские ювелиры воплощают даже самые замысловатые проекты. Вероятно, поэтому компания регулярно защищает честь края на всероссийских ювелирных выставках.
Мастерам ювелирного дома подвластны все виды золота и драгоценных камней. Но всероссийского признания компания добилась благодаря изделиям с бриллиантами.
От души поздравляем ювелирный дом «Александров и К» с профессиональным праздником. Неисчерпаемого вдохновения и изящества решениям самых непростых задач.
Восхищаемся. И приглашаем оценить тонкие и элегантные работы мастеров на странице компании «Александров и К» в Instagram.
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