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Транспортная прокуратура хочет запретить барнаульцу летать на вертолете

В Павловском райсуде 7 декабря состоялось первое судебное заседание по иску Барнаульского транспортного прокурора, который требует запретить жителю Барнаула летать на вертолете. Ранее мужчина был оштрафован за административное правонарушение в ходе одного из полетов.

Вертолет.
Вертолет.
zsproc.ru

Житель Барнаула в сентябре 2018 года летел на вертолете в районе Гилевского водохранилища (Локтевский район) «для авиационно-химических работ», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пилот не заметил ЛЭП. В результате вертолет зацепил провода стойкой амортизатора и порвал их, но продолжил полет.

В транспортной прокуратуре ситуацию изучили и пришли к выводу, что мужчина нарушил требования закона. У него не было плана полета, пилотского свидетельства, медицинского заключения, данных о техническом обслуживании воздушного судна.

Барнаульский транспортный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП: ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства, 11.5 (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и др.

Вертолетчика признали виновным — он обязан уплатить штраф 12 тыс. рублей.

Кроме того, Барнаульский транспортный прокурор направил в Павловский райсуд иск с требование запретить мужчине эксплуатацию вертолета до устранения выявленных нарушений закона. Первое судебное заседание по делу состоялось 7 декабря, сведений о его результатах пока нет.

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