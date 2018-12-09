Транспортная прокуратура хочет запретить барнаульцу летать на вертолете

Житель Барнаула в сентябре 2018 года летел на вертолете в районе Гилевского водохранилища (Локтевский район) «для авиационно-химических работ», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Пилот не заметил ЛЭП. В результате вертолет зацепил провода стойкой амортизатора и порвал их, но продолжил полет.
В транспортной прокуратуре ситуацию изучили и пришли к выводу, что мужчина нарушил требования закона. У него не было плана полета, пилотского свидетельства, медицинского заключения, данных о техническом обслуживании воздушного судна.
Барнаульский транспортный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП: ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства, 11.5 (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и др.
Вертолетчика признали виновным — он обязан уплатить штраф 12 тыс. рублей.
Кроме того, Барнаульский транспортный прокурор направил в Павловский райсуд иск с требование запретить мужчине эксплуатацию вертолета до устранения выявленных нарушений закона. Первое судебное заседание по делу состоялось 7 декабря, сведений о его результатах пока нет.