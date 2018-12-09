Транспортная прокуратура хочет запретить барнаульцу летать на вертолете

В Павловском райсуде 7 декабря состоялось первое судебное заседание по иску Барнаульского транспортного прокурора, который требует запретить жителю Барнаула летать на вертолете. Ранее мужчина был оштрафован за административное правонарушение в ходе одного из полетов.