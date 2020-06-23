Центр Мой бизнес планирует возобновить очные мероприятия уже в июле

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.
Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.
Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса, а также навыков и знаний:
- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки предпринимательства;
- как начать бизнес.
Для участия в тренинге необходимо до 09 июля 2020 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф
Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».
Участие в программе бесплатное в рамках реализации национального проекта Развитие малого и среднего предпринимательства
Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).