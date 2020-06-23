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Центр Мой бизнес планирует возобновить очные мероприятия уже в июле
Жизнь
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Центр Мой бизнес планирует возобновить очные мероприятия уже в июле

Первый очный тренинг в условиях «постпандемии» пока запланирован на 13 июля 2020 г. По многочисленным просьбам начинающих предпринимателей это будет пятидневный интенсив «Азбука предпринимателя»

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Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса, а также навыков и знаний:

  • по оценке своей бизнес-идеи;
  • по разработке бизнес-плана;
  • по определению формы бизнеса;
  • о процедуре регистрации бизнеса;
  • об источниках финансирования;
  • о существующих мерах поддержки предпринимательства;
  • как начать бизнес.

Для участия в тренинге необходимо до 09 июля 2020 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф

Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».

Участие в программе бесплатное в рамках реализации национального проекта Развитие малого и среднего предпринимательства

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).

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