Центр Мой бизнес планирует возобновить очные мероприятия уже в июле

Первый очный тренинг в условиях «постпандемии» пока запланирован на 13 июля 2020 г. По многочисленным просьбам начинающих предпринимателей это будет пятидневный интенсив «Азбука предпринимателя»

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса, а также навыков и знаний:

по оценке своей бизнес-идеи;

по разработке бизнес-плана;

по определению формы бизнеса;

о процедуре регистрации бизнеса;

об источниках финансирования;

о существующих мерах поддержки предпринимательства;

как начать бизнес.

Для участия в тренинге необходимо до 09 июля 2020 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф

Место проведения тренинга: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес».

Участие в программе бесплатное в рамках реализации национального проекта Развитие малого и среднего предпринимательства

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб.204).