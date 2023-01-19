Центр подготовки волонтеров Донбасса создадут в Алтайском крае

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко 18 января провел встречу с алтайскими участниками гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России» на Донбассе. Они рассказали о том, какую помощь оказывали жителям новых российских регионов, и предложили создать в Барнауле центр подготовки будущих волонтеров. Александр Романенко поддержал идею молодогвардейцев.

На сегодняшний день участниками гуманитарной миссии в Алтайском крае стали пятеро человек. Это представитель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Евгений Губанов, студент Алтайского государственного колледжа Алексей Бойко, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Виктория Анищенко, самозанятые Владимир Калинкин и Константин Исупов. Последние вернулись из Мариуполя 12 января.

Во время гуманитарной миссии волонтеры помогали эвакуировать людей из-под обстрелов, разбирали завалы, искали пропавших людей по заявкам родственников, раздавали продукты, работали санитарами в больницах, занимались организацией детского досуга. Молодые люди считают, что в Алтайском крае нужно создать центр подготовки волонтеров, которые тоже хотя помогать людям в новых регионах страны. Они готовы поделиться своим опытом.

— Подготовку волонтеров вместе с нами будут проводить медики, спасатели психологи и другие специалисты. Уже есть предварительные договоренности с МЧС, Росгвардией, волонтерами-медиками. Мы уверены, что с появлением такого центра волонтеров, желающих отправиться на Донбасс, станет больше и они будут лучше подготовлены к выполнению гуманитарной миссии, — сказала Виктория Анищенко.

Создать центр планируется на базе региональных отделений «Единой России» и «Молодой Гвардии». Лидер алтайских единороссов поддержал эту идею.

— Сегодня волонтерская деятельность очень востребована. Нужно доказать нашу сплоченность. Жители Алтайского края вне зависимости от политических, религиозных, иных предпочтений готовы работать на благо общего дела. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали о наших волонтерах и присоединились к этой работе, — сказал Александр Романенко.

Предложение о создании центра подготовки волонтеров Донбасса в январе рассмотрит Президиум регионального политсовета партии и примет окончательное решение.

Во встрече также участвовали представители военной кафедры военно-учебного центра АлтГТУ им. И.И. Ползунова, юнармейцы, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус. Будучи координатором партпроекта «Женское движение Единой России» в Алтайском крае, она рассказала о поддержке военнослужащих и анонсировала запуск в регионе всероссийской акции «Тепло для героя».

В завершении встречи Александр Романенко вручил пятерым участникам гуманитарной миссии благодарственные письма «Единой России».