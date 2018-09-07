Цифровое книгоиздание: быть или не быть

13 сентября в Барнауле состоится «Отпечаток» — ежегодное мероприятие для типографий, представителей полиграфического и рекламного бизнеса. Менеджер по развитию бизнеса компании Xerox — Алексей Агарков обсудит с участниками технологии будущего в полиграфии. Речь пойдет о цифровой упаковке, книгоиздательстве и рекламной акцидентной продукции.

— О каких технологиях вы планируете рассказать участникам V Отпечатка?

— Во время Отпечатка мы планируем затронуть тему, которая неизменно вызывает самый неподдельный интерес — цифровое книгоиздание. Тема эта не нова — начиная с периода зарождения цифровой полиграфии это одно из главных направлений для типографий, однако в прогнозах мы наблюдаем надежды на весьма впечатляющий рост.

— Каковы основные тенденции данного направления?

— Ни для кого не секрет, что сейчас мы наблюдаем снижение тиражей книг. Это связано с изменениями в экономике, с развитием интернета и с изменениями способов получения информации. Однако ожидания скорой гибели бумажной книги не оправдались. Но следует понимать, что издатели вынуждены внимательнее относиться к инвестициям в те или иные издания. И в этом на помощь бизнесу приходит цифровое оборудование Xerox, ведь мы можем то, что надо, тогда, когда надо и столько, сколько надо.

— Какие новые технологии/разработки предлагает Xerox в этой области?

— Мы готовы обеспечить полностью законченный технологический процесс цифрового книгоиздания, начиная от создания электронной библиотеки, размещения заказа и заканчивая готовой книгой на пути к заказчику. И, конечно, к услугам участников рынка уникальный опыт сотрудников Xerox, полученный при реализации огромного количества проектов в различных отраслях полиграфии: коммерческие и ведомственные типографии, издательские комплексы высших учебных заведений, полиграфические производства при заводах.

— Какие новинки вы планируете представить алтайским полиграфистам в рамках «Отпечатка»?

— Мы представим самый современный класс оборудования — ролевых струйных цифровых печатных машин. Это новое и активно развивающееся направление, но в России уже есть весьма впечатляющие установки.

Узнать больше о цифровом книгоиздании и задать все интересующие вас вопросы вы можете 13 сентября на «Отпечатке». Участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Справка

«Отпечаток» — ежегодное мероприятие для типографий, представителей полиграфического и рекламного бизнеса. Программа мероприятия включает выступления экспертов, демонстрацию современного печатного и постпечатного оборудования, материалов для печати. Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

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