Туризм и гостеприимство. На Алтае продолжает работу молодежный форум

О том, как прошло открытие мероприятия — наш материал.

Съезд начал свою работу 30 мая и продлится до 3 июня на берегу озера Ая. АТР проводится в Алтайском крае вот уже более десяти лет и ключевой темой в 2022 году стал туризм и гостеприимство.

На площадке работают свыше 500 человек от 18 до 35 лет из 57 регионов России как в очном, так и в онлайн — формате. В команде, которая отвечает за организацию и проведение форума, 39 волонтеров и 24 АТР-лидера, в том числе представители регионов Сибирского федерального округа. Это волонтеры общероссийской акции #МыВместе, победители региональных и всероссийских конкурсов.

Программа включает 12 образовательных площадок по трем направлениям: «АТР-социальный: Лидер — Команда — Общество», «АТР-управленческий: Туризм — Бизнес — Государство» и «АТР-трудовой: Труд — Развитие — Кадры».

«Уверен, что образовательная часть форума направлена на то, чтобы вы, молодые, активные, красивые, встали в ряды российской государственности. Мы очень ждем вас там, где вырабатываются, принимаются решения, там, где формируется будущее. Еще немного, и вы будете нести ответственность за судьбу нашей страны», — заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на церемонии открытия.

Церемония открытия молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития». Источник: www. altairegion22.ru

С приветственным словом обратился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

«Для того чтобы оказаться здесь, пришлось пройти довольно серьезный конкурсный отбор: 5−6 человек на место было желающих оказаться в числе участников АТР. Я вас поздравляю с тем, что вы здесь. Впереди интереснейшие, насыщенные событиями, эмоциями, встречами, новыми знаниями, общением дни. Пусть все получится, и те цели, которые вы сами перед собой поставили, обязательно будут достигнуты».

Церемония открытия молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития». Источник: www. altairegion22.ru

Иван Лоор, избранный от региона в федеральный парламент, рассказал о своих эмоциях от всероссийского слета АТР (Алтай.Территория развития), который организует управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

— Замечательное по организации и яркому позитивному настрою мероприятие проводится на Алтае, ежегодно собирая на площадки по настроению и интересам сотни молодых людей со всех регионов необъятной России, наших друзей из-за рубежа, — сказал с гордостью Лоор.

Встреча продолжилась ярким знакомством с «хозяином» мероприятия.

Церемония открытия молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития». Источник: www. altairegion22.ru

«Экологический туризм — наша главная фишка. И гости форума в этом убедились воочию. На пороге АТР гостей встретил местный житель — суслик. Не побоялся. Наоборот, оглядел всех важно и был таков», — поделился депутат.

— Важно, что с любопытством и радостью в начале летнего туристического сезона на Алтай приезжают парни и девчата, знакомясь с первозданной уникальной природой предгорий Алтая, вдыхая прозрачный воздух и ощущая наше радушие, — отметил спикер.

В завершении парламентарий выразил благодарность главам Алтайского края и Сибирского федерального округа за активное участие в форуме.

Депутат также поблагодарил представителей высших органов государственной власти.