«Тюркско-монгольский мир Большого Алтая»: учёные государств Азии обсудили успехи совместного проекта

На связи в работе видеомоста приняли участие уважаемые учёные-руководители и активные подвижники в научных изысканиях, открывающие новые горизонты в изучении общего прошлого и взгляда в будущее, между жителями ныне самобытных и самодостаточных государств, не так давно входивших в Великое государство СССР.

Он посвящён первым итогам взаимодействия учёных государств Центральной Азии: России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, в работе над грандиозным проектом изучения общей истории турко-монгольских предков сегодняшних народов, объединённых географией Большого Алтая, разработки перспектив сотрудничества и интеграции народов Центральной Азии.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошёл видеомост «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной интеграции в Центральной Азии».

Как сообщает портал polit-asia.kz, участниками в Москве стали: руководитель проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая», президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков; начальник Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Ольга Филонова; научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета Проекта, академик РАН Анатолий Деревянко.

В Бишкеке: ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат Садыков; директор Центра кочевой цивилизации Аида Алымова.

В Ташкенте: профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон Маматова.

В Усть-Каменогорске: ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген.

В Барнауле: директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав Фролов; директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович; профессора АлтГУ Сергей Грушин, Алла Ковалева; председатель Совета Школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов, аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий Казаков.

Обсуждая итоги года работы в совместном межгосударственном научном проекте «Тюркско-монгольский мир Большого Алтая» ведущие учёные сопредельных независимых государств в очередной раз подчеркнули важность и объединяющую мощь совместного сотрудничества учёных наших государств в изучении истории общих предков, общей культуры. При этом отмечена важная составляющая в том, что в этом проекте задействуются молодые учёные и студенты, формирующие приоритеты своих интересов в мировоззрении и круг общения. Безусловно, участие в межгосударственном общении близких по духу людей будет способствовать сохранению добрососедских и союзнических отношений между странами Центральной Азии, объединённых духом предков и культурой тюркской истории.

«Результаты научных изысканий, сформированные гуманитарные контакты способствуют укреплению партнерских взаимоотношений стран Большого Алтая и Тюркского мира. Сложившее сотрудничество формирует прочную основу для культурного единения всего Евроазиатского пространства», — отмечает член экспертного Совета Института Евразийского экономического сотрудничества, председатель азербайджанской общественной организации «Мост Баку — Сеул», лидера движения «Единения славяно-тюркского мира» Адгезала Нуру оглы Мамедов.

Помимо библиотечно-архивных и конференционных способов изучения и обсуждения истории общего прошлого, учёные наших братских стран в минувшем году проводили совместные полевые этнографические и археологические экспедиции, в Кыргызстане и в Республике Алтай.

Превосходные оценки совместный работы учёных братских государств, как по крови, так и общей истории, отмечены в выступлениях президента Алтайского Государственного университета Сергея Валентиновича Землюкова, профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон Маматова, президента Ассоциации азиатских университетов Каната Садыкова, и многих других уважаемых участников видео-конференции.

Итоги года подведены. Впереди долгая и интересная работа на благо науки, межгосударственного сотрудничества и уважительных межчеловеческих связей между сыновьями и дочерьми Большого Алтая.