У алтайских горных баранов начался период «любви»

У горных козлов баранов аргали, обитающих в Горном Алтае, в начале ноября начинается активная фаза гона — периода спаривания. Этим решили воспользоваться в Сайлюгемском национальном парке, чтобы посчитать, сколько этих краснокнижных животных здесь обитает, сообщает Instagram нацпарка.

В начале ноября у аргали начинается активная фаза гона. Обычно самки и самцы обитают отдельными стадами. А во время гона объединяются.

Сейчас мы фиксируем крупные смешанные стада различного половозрастного состава. Животные объединяются в группы, что упрощает проведение визуального подсчета", — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Во время гона обычно мирные самцы сражаются. Сначала один провоцирует драку, потом они расходятся, разворачиваются, встают на дыбы и бросаются в атаку.

Сражение длится, пока один не отступит. Выигравший схватку собирает гарем из 5−15 самок, описывает «любовные» похождения этого животного сайт Всемирного фонда дикой природы.

И вот сейчас полевые группы ведут подсчет на границе кластеров «Сайлюгем» и «Уландрык» национального парка, а также на прилегающих участках.​

Аргали на хребте Сайлюгем — основная добыча снежного барса. Из-за низкой численности сибирского горного козла редкий хищник вынужден охотиться на самых крупных баранов на планете, включенных в Красную книгу России.

Сохранение популяции копытных — сдерживающий фактор миграции снежного барса в Монголию, а также залог того, что снежный барс останется на данной территории, считают ученые.​