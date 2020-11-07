У алтайских горных баранов начался период «любви»

В начале ноября у аргали начинается активная фаза гона. Обычно самки и самцы обитают отдельными стадами. А во время гона объединяются.
Сейчас мы фиксируем крупные смешанные стада различного половозрастного состава. Животные объединяются в группы, что упрощает проведение визуального подсчета", — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.
Во время гона обычно мирные самцы сражаются. Сначала один провоцирует драку, потом они расходятся, разворачиваются, встают на дыбы и бросаются в атаку.
Сражение длится, пока один не отступит. Выигравший схватку собирает гарем из 5−15 самок, описывает «любовные» похождения этого животного сайт Всемирного фонда дикой природы.
И вот сейчас полевые группы ведут подсчет на границе кластеров «Сайлюгем» и «Уландрык» национального парка, а также на прилегающих участках.
Аргали на хребте Сайлюгем — основная добыча снежного барса. Из-за низкой численности сибирского горного козла редкий хищник вынужден охотиться на самых крупных баранов на планете, включенных в Красную книгу России.
Сохранение популяции копытных — сдерживающий фактор миграции снежного барса в Монголию, а также залог того, что снежный барс останется на данной территории, считают ученые.