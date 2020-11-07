Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 4°C
Жизнь

У алтайских горных баранов начался период «любви»

У горных козлов баранов аргали, обитающих в Горном Алтае, в начале ноября начинается активная фаза гона — периода спаривания. Этим решили воспользоваться в Сайлюгемском национальном парке, чтобы посчитать, сколько этих краснокнижных животных здесь обитает, сообщает Instagram нацпарка.

Аргали.
Аргали.
@kuzhlekov

В начале ноября у аргали начинается активная фаза гона. Обычно самки и самцы обитают отдельными стадами. А во время гона объединяются.

Сейчас мы фиксируем крупные смешанные стада различного половозрастного состава. Животные объединяются в группы, что упрощает проведение визуального подсчета", — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Во время гона обычно мирные самцы сражаются. Сначала один провоцирует драку, потом они расходятся, разворачиваются, встают на дыбы и бросаются в атаку.

В горах Алтая нахальные волки занялись «любовью» перед фотоловушкой
Жизнь

Сражение длится, пока один не отступит. Выигравший схватку собирает гарем из 5−15 самок, описывает «любовные» похождения этого животного сайт Всемирного фонда дикой природы.

И вот сейчас полевые группы ведут подсчет на границе кластеров «Сайлюгем» и «Уландрык» национального парка, а также на прилегающих участках.​

Аргали на хребте Сайлюгем — основная добыча снежного барса. Из-за низкой численности сибирского горного козла редкий хищник вынужден охотиться на самых крупных баранов на планете, включенных в Красную книгу России.

Сохранение популяции копытных — сдерживающий фактор миграции снежного барса в Монголию, а также залог того, что снежный барс останется на данной территории, считают ученые.​

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость