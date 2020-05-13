У алтайского сенатора арестовали банковские счета

У алтайского сенатора, бывшего гендиректора «СтройГАЗа» Сергея Белоусова арестовали землю и денежные средства. Суд принял такое решение после рассмотрения очередного заявления в рамках дела о банкротстве компании.

С требованиями обеспечительных мер на этот раз обратилась Федеральная налоговая служба России. Налоговики считают, что если не принять меры, то в дальнейшем станет невозможным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности (с Белоусова хотят взыскать 4,3 млрд рублей).

Арбитраж полностью поддержал заявителя и решил запретить экс-директору совершать любые сделки, направленные на переход права собственности в отношении земельного участка в 300 кв. м. в барнаульском СНТ «Октябрьский садовод», отмечает «Алтайский портал недвижимости».

Также по решению суда арестовали денежные средства Белоусова, находящиеся на счете Сбербанке (в том числе на поступающие) в пределах суммы 4,3 млрд рублей.

С другого счета, открытого в Сибсоцбанке его компанией «Корн», также запрещено списание средств.

По закону Белоусов имеет право заявить об освобождении денежных средств из-под ареста в конкретной сумме, необходимой для его личных нужд.