Опубликовано фото предвестника землетрясений и цунами у российского берега

В России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света, пишет РБК. А жительнице Владивостока повезло больше всех ученых — она рыбу сфотографировала.

Рыбу еще называют предвестником землетрясений и цунами занес, по всей вероятности, водяной вихрь. Такие вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно. Рыбе оттуда трудно вырваться — внутри него теплая вода, вокруг холодная, сообщает РИА Новости.

Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост, пишет vestiprim.ru.

Владимир Тарасов,

первооткрыватель:

Там метрах в 100 что-то заблестело. За хвост схватил. Подтащил. Сфотографировались. Туда ее оттащил. Вроде как уплыла. Точно живая. Сопротивлялась.

Антонина Тунык рассказала, как вел себя «предвестник» и, судя по всему, — «малёк».

«Рыба спокойно лежала на воде и только шевелила глазом. Когда оттащили на глубину, поплыла», — рассказывает Антонина об уникальной находке.

«Антонина Вячеславовна, знаете как ученые расстроены, что рыбку глазами своими не увидели. Некоторые докторскую могли бы написать и говорят, что теперь Атлас рыб в России пополнится новым видом! Спасибо вам, что запечатлели сенсацию», — пишут в комментариях под фото.

Многие порадовались, что уникальную рыбу отпустили на волю.

«Появление сельдяного короля не говорит о потеплениях в наших водах. Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба», — сказал доктор биологических наук ДВО РАН Владимир Раков.

«Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным», — отметил Раков.

У берегов попадались тропические водяные змеи и белые акулы, пишет «РГ».

Предвестник

Японцы считают сельдяного короля предвестником цунами и землетрясений. По легендам, сельдяные короли обитают возле океанского дна и поднимаются на поверхность только перед приближением каких-либо природных катаклизмов.

Как сообщает сайт «Факты», более десятка этих загадочных созданий выбросило на берег в год, предшествовавший 2011-му, когда произошло землетрясение силой около девяти баллов в районе Фукусимы и цунами, которые унесли жизни более 20 тыс. человек.

Ученые говорят, что определенного научного подтверждения взаимосвязи стихийных бедствий с появлением рыб нет. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.