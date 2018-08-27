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Зачем ученые выяснили, кто быстрее: черепаха или заяц

Ученые доказали, что черепаха опередит зайца в гонке. За счет выносливости она будет двигаться всю жизнь, приводит аргумент РИА «Новости», ссылаясь на статью американских биологов в журнале Scientific Reports. Открытию уже нашли применение при конструировании техники нового поколения.

Черепаха.
Черепаха.
Открытые источники в интернете.

Ученые проверили, кто действительно будет быстрее на протяжении всей жизни и пройдет наибольшее расстояние — постоянно мигрирующая черепаха или заяц, проводящий большую часть дня в бездействии. Для этого они создали компьютерную модель животных, учитывающую их главные характеристики.

Тот же алгоритм применили к изучению других животных. Например, выяснилось: чем крупнее обитатель суши, тем эффективнее он расходует энергию на передвижение. Благодаря этому слоны, черепахи и другие медленные, но большие животные, в общей сложности «наматывают» больше километров за всю свою жизнь, чем гепарды, зайцы и прочие их быстрые собратья.

Аналогично можно просчитывать летные характеристики самолетов — истребители и перехватчики могут двигаться быстро, но проводят большую часть времени на земле из-за неэффективного расхода топлива. А бомбардировщики и авиалайнеры не имеют подобных недостатков и могут находиться в воздухе очень долго.

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