Удивительная флора Алтайского края

Алтай — обворожительный и дивный край. Можно так много применить эпитетов, чтобы описать эту Колыбель природы. Здесь крупные реки: Чумыш, Обь, Бия, Катунь, большое Кулундинское озеро (728 км2), разнообразный животный мир (около 90 видов), более 2000 видов растений, больше 200 видов встречаются только на Алтае. Многие из них медоносные, лекарственные, декоративные и другие.

Путешествуя по просторам живописного края, можно собрать удивительные цветы, которые впоследствии украсят интерьер любой квартиры. Мы рекомендуем, все же, не срывать растения, а оставить их для украшения живой природы, так как многие из них занесены в Красную книгу.

Украсить свой дом нежным цветочным шедевром вам помогут в компании доставка цветов осуществляется по всем регионам России.

Большинство не знает, как выглядят растения, занесенные в Красную книгу. Ознакомиться с ними можно по справочникам или спросить у специалистов. Представляем некоторые виды в статье.

Кандык

Кандык Фото компании «Русский букет»

Одним из первых зацветает кандык, эритрониум или собачий клык, как его еще называют из-за своеобразной формы лепестков. Это многолетнее травянистое растение похожее на лилию.

В апреле его нежные лилово-розовые цветочки украшают поляны, на которых еще нет травы. Есть и белый кандык, но на Алтае встречается редко.

В зависимости от погоды и расположения места, где растет кандык, цветение начинается с середины апреля и длится (10−15 дней) до конца мая. А вот в горных районах, куда весеннее солнце заглядывает позже, цветущий клык можно увидеть даже в июле. На солнце цветок быстро отцветает, а в тенистых местах, цветение наступает позже на неделю и продолжается дольше.

Если вы путешествуете по горам Алтая и, эти цветы очаровали вас своей нежностью, не рвите их, а сделайте фото, которое будет напоминать вам о незабываемых красотах этого края.

Венерин башмачок

Венерин башмачок Фото компании «Русский букет»

Башмачок крупноцветный, Кукушкин башмачок, Сапожки Богородицы и еще много других красивых названий получило это растение. У башмачка крупные цветки, темно-красного, розового или белого цвета до 10 см в диаметре. Он похож на туфельку с узеньким отверстием, края которого заворачиваются во внутрь.

В июне-июле, когда начинается обильное цветение, сильно пахнет. Его аромат напоминает запах ванили. Венерин башмачок украшает сухие или сырые луга, опушки, мелколиственные и светлохвойные леса, поляны.

Купальница алтайская

Купальница алтайская Фото компании «Русский букет»

Огонек, купальница азиатская, жарка, троллиус, балаболка — такие разные названия у этого чарующего цветка, но распространенное — огонек.

Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, имеют форму шара, а лепестки оранжево-красные.

Начинает цвести обычно с конца мая и цветет только 2−3 недели. Можно встретить возле водоемов, в высокогорьях, поднимаясь до альпийского пояса, на сырых лугах, затененных опушках леса.

На Алтае купальница азиатская встречается часто, но к сожалению быстро исчезает возле населенных пунктов. Люди массово выкапывают и пересаживают ее на приусадебные участки или вырывают для букетов.

Купальница входит в Красную книгу некоторых регионов России, поэтому лучше сохранить этот вид в дикой природе.

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Букет Фото компании «Русский букет»

Главное — давайте сохраним удивительные богатства растительного мира, которые так щедро подарила нам природа Алтая. Сохраним для будущего поколения душистые травы, яркие цветы, лиственные и кедровые леса.