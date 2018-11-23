Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -2°C
131

Уикенд на высоте: кто выиграл билеты на закрытую вечеринку в аэропорту

22 ноября стали известны итоги викторины от международного аэропорта Барнаула им. Германа Степановича Титова. Более 130 человек ответили на популярные вопросы, чтобы получить главный приз — приглашение на закрытую вечеринку любителей путешествий.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

Среди правильно ответивших генератор случайных чисел выбрал 4-х счастливчиков. Наталья Трушникова, Светлана Семенцова и Андрей Данькин получили фирменные подарки от аэропорта Барнаула, а победителем викторины стала Анастасия Коретникова. Победителя просим связаться с организаторами по телефону: 8 (3852) 63-53-37.

Напомним, 24 ноября в Бизнес-терминале состоится закрытая встреча любителей путешествий. Гостей события ждет интерактивная программа на тему путешествий, фуршет, презентация Нового BMW X5 от официального дилера BMW Дикси, отличная музыка и море положительных эмоций.

Организатор
Организатор
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость