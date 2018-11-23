Уикенд на высоте: кто выиграл билеты на закрытую вечеринку в аэропорту

22 ноября стали известны итоги викторины от международного аэропорта Барнаула им. Германа Степановича Титова . Более 130 человек ответили на популярные вопросы, чтобы получить главный приз — приглашение на закрытую вечеринку любителей путешествий.

Среди правильно ответивших генератор случайных чисел выбрал 4-х счастливчиков. Наталья Трушникова, Светлана Семенцова и Андрей Данькин получили фирменные подарки от аэропорта Барнаула, а победителем викторины стала Анастасия Коретникова. Победителя просим связаться с организаторами по телефону: 8 (3852) 63-53-37 .

Напомним, 24 ноября в Бизнес-терминале состоится закрытая встреча любителей путешествий. Гостей события ждет интерактивная программа на тему путешествий, фуршет, презентация Нового BMW X5 от официального дилера BMW Дикси, отличная музыка и море положительных эмоций.

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