Управляющий парком «Изумрудный» назвал свою ошибку при проектировании территории

Управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев признался в своем телеграм-канале , что ошибся, когда обещал снизить нагрузку на велодорожке по периметру парка после ввода в эксплуатацию центральной аллеи и сети дорожек внутри.

По его словам, горожан в «Изумрудном» стало так много, что «периодически здесь движение становится плотнее, чем на Ленинском проспекте».

«Конечно, я мог бы сказать, что строительство в этом году набережной и многофункциональной площади вокруг пруда могло бы немного снизить нагрузку на другие территории парка. Но понимаю, что вновь ошибусь: появление этого объекта приведет к еще большему росту числа посещений. Уверен, это место станет одним из любимых мест отдыха барнаульцев и гостей города. И тогда здесь будет настоящий аншлаг», — пишет Вакаев.

Наплыв людей одновременно радует и тревожит руководителя «Изумрудного»: «Ведь многие люди идут в парк для того, чтобы отдохнуть здесь от городской суеты. И вместо этого увидят массовые скопления людей».

В качестве решения проблемы Вакаев предложил строить еще больше парков в городе, поскольку «свой „Изумрудный“ должен быть у каждого района Барнаула».

«Вот почему требую строительства нового парка за ТЦ «Европа». Вот почему выступаю за масштабную реконструкцию парка Центрального района. Только тогда мы сможем по-настоящему «разгрузить» «Изумрудный», — уверен управляющий.

Ранее в парке «Изумрудный» запретили ездить на электросамокатах со скоростью выше 5 км в час.