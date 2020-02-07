Успейте забронировать! До «XIII Зимней зерновой конференции» ещё месяц, а свободных мест осталось лишь 20%

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе проходит при поддержке Минсельхоза РФ Алтайский край является одним из лидеров Российской Федерации по производству высококачественного зерна и продуктов его переработки. Неслучайно именно здесь проходит зерновой форум, которому по составу экспертов и программе нет равного мероприятия за Уралом. Результаты многолетней работы позволили Зерновой конференции в Белокурихе стать одним из главных специализированных событий в России.

На конференцию в Белокуриху съезжаются ведущие аналитики зернового рынка не только России, но и Казахстана, и Украины. Они подведут итоги года, озвучат ключевые прогнозы и выскажут свой взгляд на перспективы отрасли. В программе конференции заявлены выступления 22 экспертов: В. Петриченко (ООО «ПроЗерно»), Д. Рылько («ИКАР»), А. Клепач (Внешэкономбанк), Е. Гавриленков (НИУ ВШЭ), А. Маслов (Школа Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ), Е. Ган (президент Союза зернопереработчиков Казахстана, г. Астана), Р. Рыбчинский («Мукомолы Украины»), и другие эксперты отрасли.

На форуме дадут оценку качества урожая-2019, обсудят вопросы государственной поддержки АПК, государственной экспортной стратегии и перспективы развития рынков сбыта Юго-Восточной Азии. Каждый день по итогам сессий будут организованы дискуссионные площадки.

По прогнозам организаторов в 2020 году в конференции примут участие порядка 130 компаний из разных регионов России и других стран, в том числе, Казахстана, Украины, Литвы.

Ежегодно форум проходит конференц-зал санатория «Сибирь» и количество мест там ограничено. Вот уже несколько лет подряд интерес к мероприятию настолько высок, что не все желающие могут попасть на форум из-за отсутствия свободных мест.

По данным на 29 января, 80% мест на конференции уже заняты. В числе участников специалисты аграрной отрасли, сельхозпроизводители и зернопереработчики, зернотрейдеры, руководители хозяйств, компаний, занимающихся оборудованием для пищевой промышленности, услугами для АПК. Большинство среди них — сибиряки (Алтай, Кузбасс, Новосибирская, Омская и Кемеровская области). Ежегодно растёт число участников приехавших с юга и центра России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Челябинск, Липецк, Санкт-Петербург, Москва). В этом году также ждём на конференции зарубежных аграриев. Своё участие уже подтвердили ООО СП «Кокше Трейд» и «KAZNAN-EXPORT» из г. Нур-Султан, Казахстан; «Grain Star International Ukraine» г. Киев, Украина; и ЗАО ТОО «Алфагра» г. Вильнюс, Литва.

«Зимняя зерновая конференция» давно зарекомендовала себя, как площадка для формирования стратегий развития предприятий, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте: http://zzk22.ru

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Организаторы конференции: Правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно».

По вопросам участия в конференции обращаться: Елена Воропаева: voropaeva@altfair.ru

тел.: +7 (3852) 60-03-79 ; +7−902−140−04−74

Место проведения: санаторий «Сибирь», г. Белокуриха, ул. Славского, 67

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