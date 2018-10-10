Узнает хозяина по голосу? Стало известно, каким будет российский электронный паспорт

В Минкомсвязи рассказали, каким будет новый электронный паспорт, сообщает ТАСС. Он будет совсем не похож на обычный бумажный — больше на водительские права или банковскую карту. Кроме того, в будущем его планируют снабдить идентификацией по голосу или по сетчатке глаза.

Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи рассказал, что новый документ гражданина РФ помимо персональных данных и фотографии, как в обычном бумажном паспорте, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца. Выглядеть он будет примерно как водительские права: карточка размером с банковскую со встроенным чипом. «Важный элемент — то что на „борту“ имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически-значимые действия в онлайн-мире», — подчеркнул чиновник.

Также в Минкомсвязи отметили, что в будущем планируют внедрить в проект идентификацию по голосу или по сетчатке глаза.

Постепенный перевод россиян на электронные паспорта начнется в 2021 году. Разработкой законопроекта займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Стоимость реформы в целом может составить 114,4 млрд рублей.