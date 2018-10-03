Узнайте 5 интересных фактов о Volkswagen Tiguan и получите возможность его выиграть

Одной из самых популярных моделей автоконцерна из Вольфсбурга является Volkswagen Tiguan, вошедший в тройку лучших автомобилей планеты в 2017 году. Этот автомобиль не такой крупный, как традиционные рамные внедорожники, но и совсем «малюткой-паркетником» его не назовешь.
Вот 5 интересных фактов о Volkswagen Tiguan.
Если проследить историю названия автомобиля, то первая мысль будет именно такой, ведь имя «немца» происходит от смешения немецких Tiger (тигр) и Leguana (игуана).
Любопытно, что ни тигр, ни игуана в Германии в дикой природе не водятся, но что поделаешь — немцы традиционно любят называть собственную технику грозными, либо почти грозными именами. Так уж исторически сложилось.
Удивительно, но, в каком-то смысле, «папой» кроссовера, которым является Tiguan, стала необычная модификация Volkswagen Golf II Country, выпущенная на рынок в 1990 году. Этот автомобиль стал, по сути, первой попыткой компании выпустить нечто приближенное к тому, что сегодня мы называем кроссовером. Переднеприводный «Гольф Кантри» обладал лонжеронной рамой, раздаточной коробкой, а также особой муфтой, которая передавала часть крутящего момента на задние колеса, если передние пробуксовывали.
Особой популярности эта модель знаменитого немецкого хот-хэтча не получила, и уже через два года ее производство свернули. Тем не менее, инженеры из Вольфсбурга не отказались от изначальной идеи и в конечном итоге создали более продвинутую модель — Volkswagen Tiguan.
В 2016 году Volkswagen Tiguan был назван самым красивым автомобилем Германии. Над его внешностью работала целая команда немецких дизайнеров во главе с Клаусом Бишофом — человеком, радикально изменившим дизайн-концепцию Volkswagen и сделавшим ее по-настоящему разнообразной.
Дизайнеры отошли от классических для немецкого автоконцерна холодных монументальных форм и сделали облик кроссовера живым и подчеркнуто утонченным. Ярко выраженные выштамповки, четкие линии складываются в узнаваемый, но все же отличный от предыдущего поколения облик. Это все равно, что переодеть спортсмена из добротного, но стандартного делового костюма в вечерний смокинг, подогнанный точно по фигуре — ощущения те же.
На тесте пассивной безопасности EuroNCAP Tiguan удостоился максимальных пяти звезд. Причем высокие баллы автомобиль получил не только за фронтальный, но и за боковой удар. Высшей оценки удостоилась и защита пассажиров-детей. Такой результат достоин уважения.
Созданный под руководством Клауса Бишофа Tiguan стал одним из первых в истории мирового автомобилестроения компактным автомобилем с постоянным полным приводом.
Кроссовер оснащен фирменной системой полного привода 4Motion, разработанной инженерами концерна Volkswagen. Особенность этой системы в том, что она никогда полностью не отключается. Даже если передние колеса автомобиля не пробуксовывают — до 10% крутящего момента передается на задние колеса, что улучшает общую управляемость и устойчивость автомобиля на дороге. У двигателя машины нет верхнего ограничения по октановому числу — ее можно заправлять топливом от АИ 95 до G-Drive 100, выбирая в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения, потенциал мощности двигателя. Кстати, в процессе эксплуатации Volkswagen Tiguan обнаруживается очень приятная и практичная особенность — низкий для автомобилей его класса расход топлива, в пределах 6 л на 100 км.
Как выиграть свой Volkswagen Tiguan?
Если вы хотите стать обладателем собственного Volkswagen Tiguan, его можно не только купить. Вы можете его выиграть. C 1 октября сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с Pepsi разыгрывает среди клиентов два автомобиля Volkswagen Tiguan.
Чтобы получить возможность выиграть автомобиль, нужно заправиться на АЗС сети «Газпромнефть» топливом от 30 литров, купить Pepsi объемом 1 или 1,25 литра или упаковку чипсов Lays, оплатить покупку одним чеком и зарегистрировать его на сайте www. gpn-pepsi.ru
Регистрация чеков по акции завершится 15 ноября. Имена счастливчиков, которые встретят 2019 год за рулем нового автомобиля, будут опубликованы на сайте акции до 30 ноября. Чем больше чеков вы зарегистрируете за время акции — тем выше шансы на победу.
Организатором Акции является ООО «ПепсиКо Холдингс». Общий период проведения Акции с «01» октября 2018 г. по «27» декабря 2018 г. Подробные условия акции на сайте: www.gpn-pepsi.ru