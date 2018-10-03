Узнайте 5 интересных фактов о Volkswagen Tiguan и получите возможность его выиграть

1. «Тигр» или «Игуана»?

Если проследить историю названия автомобиля, то первая мысль будет именно такой, ведь имя «немца» происходит от смешения немецких Tiger (тигр) и Leguana (игуана).

Любопытно, что ни тигр, ни игуана в Германии в дикой природе не водятся, но что поделаешь — немцы традиционно любят называть собственную технику грозными, либо почти грозными именами. Так уж исторически сложилось.