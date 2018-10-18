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В «Алтайэнерго» ждут талантливых специалистов

Свыше 60 рабочих мест предложили представители филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» на традиционной краевой ярмарке вакансий.

Ярмарка вакансий.
Ярмарка вакансий.
Источник: филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»

«Алтайэнерго» — крупнейшая, динамично развивающаяся электросетевая компания региона. Подразделения филиала есть на всей территории края. Около 53 тысяч километров линий электропередачи и более 11 тысяч подстанций разного класса напряжения обслуживает большой коллектив профессионалов. В филиале всегда рады талантливым, перспективным специалистам, поэтому работа по формированию кадрового резерва и пополнению штата высококвалифицированным персоналом ведется постоянно.

Один из форматов работы в этом направлении — участие в краевой ярмарке вакансий. Во всем многообразии кадровых технологий, применяемых на предприятии, участие в ярмарках вакансий — всего лишь еще один способ поиска нужных специалистов. Во время прошедшего традиционного мероприятия энергетики приглашали на работу квалифицированных рабочих и специалистов.

Елена Картавенко,
главный специалист управления оформления трудовых отношений и развития персонала:

Мы постоянно участвуем в мероприятиях краевой службы занятости. Формы работы с кадровым резервом у нас иные, более точечные: напрямую с профильными факультетами технических учебных заведений. Ярмарки вакансий — хорошая возможность узнать тенденции рынка труда, пообщаться с соискателями и другими работодателями.

Локация «Алтайэнерго» пользовалась популярностью и по итогам общения с соискателями несколько человек получили приглашение в компанию на повторное собеседование.

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