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В Алтайский край придут первые осенние заморозки

2 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду. В ночь на 3 сентября возможны первые осенние заморозки. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

В Барнауле 2 сентября днем температура воздуха будет 16−18 градусов, временами дождь, возможна гроза. Ветер северный с переходом на западный 7−12 м/с.

В ночь на 3 сентября температура в городе опустится до 3−5 градусов, а ветер усилится до 15 м/с.

В Алтайском крае в большинстве районов 16−21 градус, в западных — 9−14 градусов. На большей части территории региона дождь, местами сильный, гроза, утром возможен туман. Ветер северный с переходом на запардный 5−10 м/с, с усилением 13−18 м/с.

Ночью температура опустится до 3−8 градусов, ветер не изменится. В северо-западных районах, в низких местах, возможны заморозки на почве 0 — минус 1 градус.

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