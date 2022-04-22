В Алтайском крае 19 апреля состоялся масштабный бизнес-форум

Более 320 участников собрал в этом году BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0, который традиционно прошёл на площадке концертного зала АГИК. Участниками форума стали начинающие и опытные предприниматели, самозанятые, а также руководители и специалисты разного уровня.

На форуме с индивидуальными темами выступили 20 известных спикеров. Среди спикеров: Дмитрий Иванов (Грильница), Ирина Бубенко (Альфа-банк), Андрей Степурко (Киномир), Виктория Молотова (Премьер-лига), Владислав Быков (Coffee Bull) и многие другие. Участники форума получили 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.

«Мы получили огромное количество положительных отзывов от участников форума. Участники мероприятия отметили хороший подбор спикеров, качество их выступлений и отличную организацию мероприятия. В следующем году мы планируем выйти на принципиально новый уровень и провести третий форум на гораздо более масштабной площадке», — прокомментировали организаторы форума.

Получить фотоотчёт и доступ к видеоверсии форума уже можно на официальном сайте: https://barnaul-business-forum.ru/photovideo

Генеральный партнёр мероприятия: строительная компания «Жилищная Инициатива»

Информационный партнер: издательский дом «Алтапресс»