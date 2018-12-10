В Алтайском крае потеплеет до -4 градусов

Погода в Алтайском крае 11 декабря:
ночью:
-
-20…-25 градусов, местами в юго-западных районах до -15 градусов,
-
без осадков, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
Днем:
-
-10…-15 градусов, в южных районах до -5 градусов,
-
местами в западных районах небольшой снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-восточный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 12 декабря:
ночью:
-
-10…-15 градусов, в восточных районах до -20 градусов,
-
в отдельных районах снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с.
днем:
-
-4…-9 градусов,
-
в отдельных районах снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 декабря:
ночью:
-
-5…-10 градусов, в отдельных районах −12…−17 граудсов,
-
в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.
днем:
-
-5…-10 градусов, в отдельных районах −12…−17 градусов,
-
в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.