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В Алтайском крае потеплеет до -4 градусов

В Алтайском крае на неделе с 11 по 13 декабря потеплеет. Так днем 12 декабря будет −4…−9 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Мужские ботинки и снег.
Зима. Мужские ботинки и снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 11 декабря:

ночью:

  • -20…-25 градусов, местами в юго-западных районах до -15 градусов,

  • без осадков, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Днем:

  • -10…-15 градусов, в южных районах до -5 градусов,

  • местами в западных районах небольшой снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 12 декабря:

ночью:

  • -10…-15 градусов, в восточных районах до -20 градусов,

  • в отдельных районах снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с.

днем:

  • -4…-9 градусов,

  • в отдельных районах снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 13 декабря:

ночью:

  • -5…-10 градусов, в отдельных районах −12…−17 граудсов,

  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

днем:

  • -5…-10 градусов, в отдельных районах −12…−17 градусов,

  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

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