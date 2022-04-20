В Алтайском крае реализуют девять проектов грантовой программы «Стальное дерево-2022»

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — рассмотрели около 40 заявок и одобрили 9 проектов, которые предложили жители Заринска и региона для участия в грантовой программе « Стальное дерево » в 2022 году.

Лучшие социально значимые инициативы отобрала конкурсная комиссия в составе представителей Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие».

В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.

По проекту сотрудницы завода Натальи Однораловой в Заринске на улице Энгельса (Балиндер) создадут спортивную игровую площадку.

Светлана Вайгель реализует проект «Туризм для всех» — приобретет специальное оборудование для детско-юношеского, спортивного и экологического туризма, ориентирования и активного отдыха.

Ольга Скворцова планирует создать мини-агрокомплекс «Теплица» в детском саду № 7 «Сказочная полянка», чтобы приобщать дошкольников к выращиванию овощных и цветочных культур.

Петр Макашенец организует на территории средней школы № 15 Заринска спортивную полосу препятствий.

Галина Беспалова реализует проект по модернизации площадки для семейного отдыха на улице Партизанской в Северном микрорайоне Заринска.

Наталья Анисина при участии волонтеров городского Дома культуры реализует серию интерактивных игровых мероприятий на свежем воздухе во дворах многоквартирных домов.

Финалисты программы «Стальное дерево-2022». АО «Алтай-Кокс»

Анна Мезина из Рубцовска намерена оборудовать инклюзивную студию лоскутного шитья на базе объединения серебряных волонтеров «Шаг навстречу».

Барнаулец Михаил Пугачев планирует проводить для детей и молодежи с особенностями здоровья и инвалидностью ознакомительные занятия по теме русских традиционных ремесел.

Игорь Мишуков с командой волонтеров намерен создать на территории Яновского и Хмелевского сельсоветов Заринского района современное пространство для активного досуга молодежи.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. В 2021 году к реализации были приняты семь проектов. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более двух миллионов рублей.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru