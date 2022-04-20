В Алтайском крае реализуют девять проектов грантовой программы «Стальное дерево-2022»

Лучшие социально значимые инициативы отобрала конкурсная комиссия в составе представителей Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие».
В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.
По проекту сотрудницы завода Натальи Однораловой в Заринске на улице Энгельса (Балиндер) создадут спортивную игровую площадку.
Светлана Вайгель реализует проект «Туризм для всех» — приобретет специальное оборудование для детско-юношеского, спортивного и экологического туризма, ориентирования и активного отдыха.
Ольга Скворцова планирует создать мини-агрокомплекс «Теплица» в детском саду № 7 «Сказочная полянка», чтобы приобщать дошкольников к выращиванию овощных и цветочных культур.
Петр Макашенец организует на территории средней школы № 15 Заринска спортивную полосу препятствий.
Галина Беспалова реализует проект по модернизации площадки для семейного отдыха на улице Партизанской в Северном микрорайоне Заринска.
Наталья Анисина при участии волонтеров городского Дома культуры реализует серию интерактивных игровых мероприятий на свежем воздухе во дворах многоквартирных домов.
Анна Мезина из Рубцовска намерена оборудовать инклюзивную студию лоскутного шитья на базе объединения серебряных волонтеров «Шаг навстречу».
Барнаулец Михаил Пугачев планирует проводить для детей и молодежи с особенностями здоровья и инвалидностью ознакомительные занятия по теме русских традиционных ремесел.
Игорь Мишуков с командой волонтеров намерен создать на территории Яновского и Хмелевского сельсоветов Заринского района современное пространство для активного досуга молодежи.
Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. В 2021 году к реализации были приняты семь проектов. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более двух миллионов рублей.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru