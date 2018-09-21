В Алтайском крае 21 сентября будет до +26 и грозы

В Барнауле тоже будет тепло: синоптики прогнозируют +22…+24, преимущественно без осадков.
Накануне МЧС России предупредил о том, что 21 сентября в Алтайском крае возможно усиление ветра. Днем порывы могут достигнуть 15−20 метров м/с.
21 сентября в некоторых районах Алтайского края будет жарко: воздух прогреется до +26 градусов. В западных и южных районах возможны дожди и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.
В Барнауле тоже будет тепло: синоптики прогнозируют +22…+24, преимущественно без осадков.
Накануне МЧС России предупредил о том, что 21 сентября в Алтайском крае возможно усиление ветра. Днем порывы могут достигнуть 15−20 метров м/с.
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