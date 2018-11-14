В Алтайском крае синоптики прогнозируют метель и порывы ветра до 18 м/с

По данным алтайского ЦГМС, 15 ноября в регионе температура воздуха ночью понизится до −9… −14, в восточных и предгорных районах до -19, днем −3… −8. Ночью осадков не будет, зато днем в северной части края пойдет снег, будет слабая метель, на дорогах гололедица. Днем прогнозируют юго-западный ветер, 7−12 м/с, при порывах 18 м/с.

В Барнауле ночью без осадков, в конце дня синоптики прогнозируют снег, метель, на дорогах гололедица. Скорость ветра достигнет 9−14 м/с. Температура воздуха ночью будет −12…−14, днем −5…−7.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. Дома нужно закрыть окна, зафиксировать или убрать вещи с открытого балкона, чтобы они не травмировали прохожих. На улице необходимо обходить стороной рекламные щиты и деревья. Сильный ветер может сорвать конструкции крыш и фасадов зданий, поэтому прятаться около стен домов не стоит.

При осадках может ухудшится видимость на дорогах, поэтому водителям рекомендуют уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар, не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.