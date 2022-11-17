В Алтайском крае выпустили продукт, способный замедлить процессы старения клеток, повысить иммунитет и быстро восстановить силы

Современный житель мегаполиса хотя бы раз в жизни сталкивался с ощущением жуткого бессилия, когда, проснувшись утром, есть только одно желание — лечь назад и больше никогда не вставать. Постоянная сонливость, упадок сил, повышенная утомляемость, которая появляется без причины — при этом выходные или отпуск не помогают набраться энергии. Алтайский производитель запустил в производство универсальный полезный продукт: топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье».

Такое масло томится более 6 часов, не содержит вредных веществ и канцерогенов и, благодаря длительному томлению, в нём отсутствует казеин и лактоза. Такой продукт обогащён полезными минералами, витаминами, Омега-3 и Омега 6.

Источник: компания «Рикон»

Но где же купить такой полезный продукт? Две хороших новости. Первая — в Индию лететь не придется! Вторая — такое масло можно найти на полках магазинов популярных торговых сетей. Например, натуральное топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» можно купить в ТС «Ашан», заказать на OZON, «Сбермаркет» с быстрой доставкой.

Топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» лучше всего употреблять в холодное время года. Оно поможет взбодриться, согреться и подарит заряд бодрости на весь день. Ваш организм будет в тонусе, вы сможете работать в режиме «мультизадачности». Ведь масло GHEE «Зимаречье» — один из главных компонентов кето-кофе. Этот напиток «бодрит» сильнее и дольше. В нем нет сахара, что положительно скажется на здоровье. Таким кофе можно насытиться, благодаря составу топлёного масла GHEE (ГХИ) «Зимаречье».

Любители кофе смогут попробовать что-то новое и оценить необычный рецепт по достоинству.

Топленое масло GHEE ( ГХИ) «Зимаречье». Источник: компания «Рикон»

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — новинка компании «Рикон» — производителя высококачествнных сыров из Алтайского края. Мы работаем и развиваемся с 2001 года, производим мягкий сыр «Зимаревский», снековые сыры «ELLAZAN» и сливочное масло. У нас собственные поля и животноводство, а всю продукцию производим из натурального молока без искусственных добавок.