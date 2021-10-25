В Алтайском крае запускают пилотную версию бесплатной образовательной программы «Я могу»

Одним из направлений работы фонда Облака является помощь и содействие в получении образования и трудоустройства подопечных женщин. Для большинства наших подопечных это одна из главных целей в индивидуальном плане реабилитации. И так как мы стараемся решать проблемы семей комплексно, то помимо материальной поддержки в виде вещей, продуктов, канцелярии, детских товаров и средств гигиены, мы в первую очередь делаем упор на консультационную помощь. Именно это помогает нам в работе с семьями не только вывести их из кризиса здесь и сейчас, но и построить долгосрочную перспективу их развития. Дать удочку, благодаря которой они смогут жить самостоятельно, не прибегая к помощи фондов. Это крайне важно, дать поддержку и уверенность в завтрашнем дне.

В этом году, благодаря нашим партнёрам, платформе todogood у нас появилась потрясающая, уникальная возможность повысить уровень образования, а в дальнейшем и дохода, не только нашим подопечным семьям. И мы спешим поделиться этой возможностью со всеми нуждающимися женщинами нашего края!

Иллюстрация предоставлена организатором проекта.

Наши партнеры, платформа социальных изменений todogood при поддержке Google.org, запускают набор на новый поток бесплатной онлайн-программы «Я могу», которая даст возможность переквалификации тысячам женщин в трудной жизненной ситуации. «Я могу» поможет получить участницам новые современные специальности, научит распознавать свои сильные стороны, даст поддержку других участниц, чтобы обрести уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Рады сообщить, что мы запускаем пилотную версию бесплатной образовательной программы «Я могу». Вместе с Google.org, todogood и при поддержке образовательного партнера университета МГИМО мы создадим масштабную платформу, которая в ближайшие три года поможет тысячам женщин по всей России получить новую профессию, поддержку в трудоустройстве и самореализации, обрести больше уверенности в себе и завтрашнем дне — и все это бесплатно.

Мы приглашаем к участию женщин, для которых актуален вопрос выбора новой профессиональной траектории, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, имеет финансовые трудности и хочет найти более высокооплачиваемую работу.

Обращаем внимание, что принять участие в программе могут женщины имеющие образование не ниже среднего, т.к. по окончании программы «I can» выпускницы получать дипломы о переквалификаци, о повышении квалификации престижных Вузов страны.

Платформа «Я могу» поможет участницам: Пройти обучение на программах дополнительного образования с полным покрытием стоимости и получить диплом о профессиональной переподготовке от нашего партнера — университета МГИМО

Освоить профессию будущего и стать востребованным специалистом с возможностью удаленной и проектной занятости , например , по SMM , копирайтингу , программированию , предпринимательству и др.

например по SMM копирайтингу программированию предпринимательству и др. Сделать настоящий проект для заказчика во время программы , чтобы получить реальный опыт работы уже в процессе обучения

чтобы получить реальный опыт работы уже в процессе обучения Узнать больше и потренироваться в «мягких» навыках: работе с эмоциями и мышлением , управлении ресурсами , финансовой грамотности , коммуникации , командной и дистанционной работе и др.

управлении ресурсами финансовой грамотности коммуникации командной и дистанционной работе и др. Самостоятельно выбрать подходящее время прохождения модулей и составить максимально гибкий график

Получить знания от ведущих экспертов и преподавателей России

Получить помощь и поддержку сообщества участниц и выпускниц при решении ежедневных задач во время обучения , трудоустройства и на новой работе.

После прохождения программы «Я могу» вы сможете грамотно составлять портфолио, узнаете, где и как искать работу, приобретете практический опыт работы с реальными клиентами, научитесь правильно планировать время, распределять свои внутренние силы, поймете, где вы можете быть наиболее успешными и востребованными, а также получите поддержку в трудоустройстве.

Заполните анкету на участие в новом потоке программы «Я могу» по ссылке до 01 ноября 2021

Проект реализуется платформой социальных изменений todogood при поддержке Google.org. Партнер программы — МГИМО.

Если вы хотите поддержать программы и проекты фонда «Облака», чтобы мы смогли комплексно оказывать поддержку большему количеству нуждающихся, вы можете сделать доброе пожертвование любым удобным для вас способом из указанных ниже:

Сделать пожертвование через кнопку «ПОМОЧЬ» на сайте фонда «Облака» www.fondoblaka.com

«Облака» www.fondoblaka.com Через СберБанк Онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», назначение платежа «Комплексная помощь», затем укажите сумму пожертвования

через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите пожалуйста в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», назначение платежа «Комплексная помощь», затем укажите сумму пожертвования Отправить SMS на короткий номер 3434 с текстом: Облака_пробел_сумма. НАПРИМЕР: Облака 100

Так же, хотим обратить ваше внимание, что можно помогать Системно и менять мир к лучшему с помощью подключения к услуге «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ»

Если подключить эту опцию, то автоматически каждый месяц благотворительному фонду «Облака» будет поступать помощь на реализацию программ по повышению уровня жизни населения Алтайского края

Вы сами решаете, какую сумму желаете пожертвовать на поддержку нуждающихся семей и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Подробная инструкция: сайт fondoblaka.com — помочь — ЕЖЕМЕСЯЧНО — сумма — способ оплаты — пожертвовать

Благодарим всех, кто уже подключил ежемесячное пожертвование, и напоминаем, что делать добрые дела просто.