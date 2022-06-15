15 июня
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Жизнь

В АО «Сибирь-Полиметаллы» пришли первые студенты-практиканты РАПТа

На производственную практику в АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) пришли первые студенты из Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Два года назад на базе этого учреждения АО «Сибирь-Полиметаллы» открыло новые образовательные направления: «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 22 студента второго курса в течение трех недель будут получать практические навыки на горнодобывающем и горноперерабатывающем производствах компании.

Студенты-практиканты РАПТа.
Студенты-практиканты РАПТа.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

15 человек пройдут производственную практику на промплощадке Рубцовского рудника и обогатительной фабрике. Еще семь студентов будут осваивать профессию подземной разработки полезных ископаемых на Корбалихинском руднике. Будущие обогатители и горняки познакомятся с производственными процессами по добыче и переработке руды.

— На первой практике студенты пока смогут только наблюдать, как происходит обогащение цинка, меди и свинца с помощью современного высокотехнологичного оборудования и задавать специалистам интересующие вопросы. Познакомятся с полным циклом переработки руды: от шихтования до фильтрации и получения готовых концентратов. На Корбалихинском руднике практиканты изучат порядок отработки месторождений, познакомятся с горной техникой, — рассказал Александр Сивоконь, мастер производственного обучения АО «Сибирь-Полиметаллы».

Студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума, которые пришли на практику, получают образование по целевому договору в рамках программы подготовки квалифицированных кадров АО «Сибирь-Полиметаллы». После окончания учебного заведения выпускники получат гарантированное трудоустройство на крупнейшем горнодобывающем предприятии Алтайского края.

— Первая практика проходит очень интересно. Познакомиться с производственными процессами нам помогают специалисты и мастера предприятия, они отвечают на все наши вопросы, рассказывают много интересных тонкостей, связанных с будущей профессией, — поделился Егор Чумаков, студент 2 курса РАПТ.

Практическое обучение студентов в АО «Сибирь-Полиметаллы» завершится 30 июня. В следующем году компания планирует принять уже два потока студентов второго и третьего курсов.

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