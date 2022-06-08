8 июня
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Жизнь

В Барнауле депутаты залезли в автобус и лично проверили эффективность выделенных полос

В Барнауле депутаты, чиновники и общественники проверили эффективность выделенных полос для общественного транспорта, сообщает мэрия города.

Депутаты и общественники проверили эффективность выделенных полос в Барнауле.
Депутаты и общественники проверили эффективность выделенных полос в Барнауле.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".

Напомним, перед закрытием проезда по мосту на проспекте Ленина разработали схему движения транспорта, приоритетом в которой стало беспрепятственное движение общественного транспорта — на дорогах появились выделенные полосы.

Накануне депутаты, чиновники и общественники проверили эффективность этих полос в 17:00 — когда многие барнаульцы завершают рабочий день и на дорогах начинается час пик.

Автобус с проверяющими отправился с площади Баварина и доехал до улицы Северо-Западной. Путь от речного вокзала до Калинина (остановка «Радиозавод») занял примерно полчаса.

Зампред горкома по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин отметил, что на наиболее оживленных участках находятся сотрудники ГИБДД. Депутаты, принявшие участие в путешествии, заметили, что полицейские не только следят за порядком, но и корректируют режим работы светофоров.

«Для нас и для жителей города очевидно, что движение по полосам в часы пик плотное, но мы убедились, что выделенные полосы позволяют городскому общественному транспорту двигаться быстрее общего потока машин. Отмечу, что работа регулировщиков в напряженных узких местах очень полезна: движение транспортных средств значительно ускоряется, и сегодня для жителей города пользоваться общественным транспортом допустимо и удобно», — указал глава фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов.

Глава комитета БГД по экономполитике Валерий Касплер добавил, что перераспределение транспортного потока и введение выделенных полос позволяют в утренние и вечерние часы соблюдать график движения.

«Мы видим, как решаются проблемы, профильный комитет открыт для предложений по улучшению дорожной обстановки. В целом отмечу, что ситуация сложная, но управляемая. Необходимо для жителей нашего города обеспечить комфортные условия поездки на общественном транспорте», — напомнил депутат гордумы Дмитрий Абалымов.

Представители Общественной палаты Барнаула Ольга Лонская и Александр Миронов подчеркнули, что комиссия выехала специально в час пик, двигалась по одной полосе с автобусами и достаточно оперативно добралась до места назначения.

Кстати, накануне депутату Абалымову все-таки пришлось постоять в «пробочке» на обратном пути по Калинина.

Где находятся выделенные полосы:

  • по Ленина — от Матросова до Аносова, далее по Аносова в направлении проспекта Калинина;
  • по Ленина от Северо-Западной до поворота на Аносова, от Партизанской до площади Октября;
  • по Калинина — от площади Октября до Пионеров в оба направления и от Аносова до Кулагина в сторону центра;
  • по Строителей — от Красноармейского до Павловского тракта и от Ядринцева до Красноармейского.
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