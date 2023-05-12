12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле дважды перекроют участок дороги по пр. Ленина

Движение на участке по пр. Ленина перекроют 12 и 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

Перекрытие.
Перекрытие.
CC0

Движение транспорта ограничат по нечетной стороне проезжей части пр. Ленина - от ул. Молодежная до ул. Димитрова.

12 мая - с 16:00 до 18:00, а 15 мая - с 11:00 до 13:00.

Ограничения связаны с подготовкой и празднованием 30-летия со дня образования УМВД России по Барнаула.

Движение автобусов на время перекрытия будет организовано следующим образом:

  • Маршруты №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р в сторону пл. Баварина пойдут по пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Социалистический – ул. Димитрова – пр. Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – без изменения.
  • Маршруты №20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 в сторону пл. Баварина проедут по пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – без изменения.

Ранее на одном из перекрестков Барнаула установили новый светофор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость