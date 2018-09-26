В Барнауле наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка фестиваля #ВместеЯрче

Праздничный концерт стал финальной яркой точкой фестиваля энергосбережения и энергоэффективности #ВместеЯрче в Алтайском крае. На торжественном мероприятии были подведены итоги конкурсов, которые проводили предприятия топливно-энергетического комплекса Алтайского края в течение года. Среди награжденных: жители региона, журналисты ведущих СМИ и дети, родители которых трудятся в энергокомпаниях.

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» совместно с Управлением Алтайского края по промышленности и энергетике второй год подряд курируют конкурс детского рисунка «Мои родители энергетики». В этом году состав участников значительно расширился. Были представлены практически все энергокомпании региона. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение организаторов изобразить будни своих мам и пап. Направление деятельности у всех предприятий разное, поэтому в рисунках отображены и теплостанции, и линии электропередачи, и познания детей в сфере энергосбережения.

Такой конкурс, по мнению организаторов, имеет несколько целей. В процессе работы над рисунками дети узнают много нового о профессии своих родителей, о функционировании энергетической отрасли, о теме энергосбережения. Повышается уровень информированности детей, появляется интерес к энергетике. Может быть, именно благодаря этому конкурсу кто-то из ребят в скором будущем пополнят ряды молодых перспективных специалистов энергокомпаний. А может быть, кого-то из них конкурс вдохновит на изобретение новых способов энергосбережения.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях. Все участники получили дипломы и тематические подарки, а победители и призеры — дипломы и ценные призы от энергокомпаний края.

Победители и призеры конкурса 5−9 лет:

1 место — Кирилл Калмыков , АО «Барнаульская генерация»

АО «Барнаульская генерация» 2 место — София Горьковская , БТЭЦ-2

БТЭЦ-2 2 место — Кристина Лаврова , «СК Алтайкрайэнерго»

«СК Алтайкрайэнерго» 2 место — Элина Уханова , АО «Алтайэнергосбыт»

АО «Алтайэнергосбыт» 3 место — Алина Масич , филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» 3 место — Алена Фароносова , АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

АО «Барнаульская ТЭЦ-3» 3 место — Вячеслав Звездун , АО «СК Алтайкрайэнерго»

Победители и призеры конкурса 10−14 лет:

1 место — Дарья Терновая , филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» 1 место — Тимофей Ельников , «СК Алтайкрайэнерго»

«СК Алтайкрайэнерго» 2 место — Олейник Кристина , филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» 2 место — Кристина Вебер , «СК Алтайкрайэнерго»

«СК Алтайкрайэнерго» 2 место — Анастасия Медкова , АО «Барнаульская генерация»

АО «Барнаульская генерация» 3 место — Анастасия Кузеванова , «СК Алтайкрайэнерго»

«СК Алтайкрайэнерго» 3 место — Дарья Гусева , АО «Алтайэнергосбыт»

АО «Алтайэнергосбыт» 3 место — Маргарита Ельникова , «СК Алтайкрайэнерго»

В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).