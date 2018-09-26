В Барнауле наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка фестиваля #ВместеЯрче

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» совместно с Управлением Алтайского края по промышленности и энергетике второй год подряд курируют конкурс детского рисунка «Мои родители энергетики». В этом году состав участников значительно расширился. Были представлены практически все энергокомпании региона. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение организаторов изобразить будни своих мам и пап. Направление деятельности у всех предприятий разное, поэтому в рисунках отображены и теплостанции, и линии электропередачи, и познания детей в сфере энергосбережения.
Такой конкурс, по мнению организаторов, имеет несколько целей. В процессе работы над рисунками дети узнают много нового о профессии своих родителей, о функционировании энергетической отрасли, о теме энергосбережения. Повышается уровень информированности детей, появляется интерес к энергетике. Может быть, именно благодаря этому конкурсу кто-то из ребят в скором будущем пополнят ряды молодых перспективных специалистов энергокомпаний. А может быть, кого-то из них конкурс вдохновит на изобретение новых способов энергосбережения.
Конкурс проводился в двух возрастных категориях. Все участники получили дипломы и тематические подарки, а победители и призеры — дипломы и ценные призы от энергокомпаний края.
Победители и призеры конкурса 5−9 лет:
- 1 место — Кирилл Калмыков, АО «Барнаульская генерация»
- 2 место — София Горьковская, БТЭЦ-2
- 2 место — Кристина Лаврова, «СК Алтайкрайэнерго»
- 2 место — Элина Уханова, АО «Алтайэнергосбыт»
- 3 место — Алина Масич, филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»
- 3 место — Алена Фароносова, АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
- 3 место — Вячеслав Звездун, АО «СК Алтайкрайэнерго»
Победители и призеры конкурса 10−14 лет:
- 1 место — Дарья Терновая, филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»
- 1 место — Тимофей Ельников, «СК Алтайкрайэнерго»
- 2 место — Олейник Кристина, филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»
- 2 место — Кристина Вебер, «СК Алтайкрайэнерго»
- 2 место — Анастасия Медкова, АО «Барнаульская генерация»
- 3 место — Анастасия Кузеванова, «СК Алтайкрайэнерго»
- 3 место — Дарья Гусева, АО «Алтайэнергосбыт»
- 3 место — Маргарита Ельникова, «СК Алтайкрайэнерго»
В ПАО «МРСК Сибири» действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).