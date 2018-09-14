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В Барнауле назвали победителей голосования за детские сады. Кто получит деньги от мэрии?

В Барнауле 9 сентября вместе с выборами губернатора Алтайского края прошло голосование за лучший детский сад. В нем участвовали около 60 тысяч горожан. В каждом районе Барнаула определили трех победителей, сообщают «Вести Алтай».

В детском саду.
В детском саду.
СС0

Детские сады, победившие в голосовании:

  • Центральный район:
Список победителей

1-е место — детский сад № 208 (посёлок Борзовая Заимка),

2-е место — детский сад № 9 (посёлок Затон),

3-е место — детский сад № 30 (переулок Ядринцева).

  • Железнодорожный район:
Список победителей

1-е место — детский сад № 94 (1-й Полярный проезд),

2-е место — детский сад № 50 (Социалистический проспект),

3-е место — детский сад № 107 (Социалистический проспект).

  • Индустриальный район:
Список победителей

1-е место — детский сад № 236 (село Власиха),

2-е место — детский сад № 269 (посёлок Спутник),

3-е место — детский сад № 230 (Павловский тракт).

  • Октябрьский район:
Список победителей

1-е место — детский сад № 16 (проезд 9 Мая),

2-е место — детский сад № 213 (ВРЗ),

3-е место — детский сад № 28 (посёлок Восточный).

  • Ленинский район:
Список победителей

1-е место — детский сад № 190 (Научный городок),

2-е место — детский сад № 255 (улица Гущина),

3-е место — детский сад № 185 (улица Шукшина).

Как распределят деньги

Занявший 1 место в районе детский сад получит полмиллиона рублей, за 2 место дадут 300 тыс. рублей, за третье — 200 тыс. рублей.

На что можно потратить выигранные деньги

Дошкольные учреждения смогут направить их на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря.

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