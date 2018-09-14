В Барнауле назвали победителей голосования за детские сады. Кто получит деньги от мэрии?

Детские сады, победившие в голосовании:
- Центральный район:
1-е место — детский сад № 208 (посёлок Борзовая Заимка),
2-е место — детский сад № 9 (посёлок Затон),
3-е место — детский сад № 30 (переулок Ядринцева).
- Железнодорожный район:
1-е место — детский сад № 94 (1-й Полярный проезд),
2-е место — детский сад № 50 (Социалистический проспект),
3-е место — детский сад № 107 (Социалистический проспект).
- Индустриальный район:
1-е место — детский сад № 236 (село Власиха),
2-е место — детский сад № 269 (посёлок Спутник),
3-е место — детский сад № 230 (Павловский тракт).
- Октябрьский район:
1-е место — детский сад № 16 (проезд 9 Мая),
2-е место — детский сад № 213 (ВРЗ),
3-е место — детский сад № 28 (посёлок Восточный).
- Ленинский район:
1-е место — детский сад № 190 (Научный городок),
2-е место — детский сад № 255 (улица Гущина),
3-е место — детский сад № 185 (улица Шукшина).
Как распределят деньги
Занявший 1 место в районе детский сад получит полмиллиона рублей, за 2 место дадут 300 тыс. рублей, за третье — 200 тыс. рублей.
На что можно потратить выигранные деньги
Дошкольные учреждения смогут направить их на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря.