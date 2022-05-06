5 мая в музее «Город» представители Фонда социальных проектов Александра Локтева совместно с комитетом по образованию г. Барнаула подвели итоги конкурса, целью которого организаторы видят стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

Праздничное настроение детям, их педагогам и родителям создали заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края театр танца «Иван да Марья» Центра детского творчества Центрального района г. Барнаула, выставка работ победителей и, конечно, само помещение музея «Город.

Из почти 400 работ профессиональное жюри отобрало победителей по 4 номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ № 132,128,125,134,10,60,64,78, ДОУ № 253,273,245, которым были вручены дипломы, сертификаты в художественный салон и сладкие подарки. А по окончании все с удовольствием сделали коллективное фото и посетили экскурсию по музею.

Александр Локтев,

депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

— Конкурс организуется в шестой раз, сейчас это 21 призовое место для детей от 5 до 18 лет. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения — столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах.

В Барнауле подвели итоги творческого конкурса «Победители». Олег Богданов В Барнауле подвели итоги творческого конкурса «Победители». Олег Богданов В Барнауле подвели итоги творческого конкурса «Победители». Олег Богданов

Кстати, активно участвовали в конкурсе учащиеся школы № 68, воспитанники детских садов № 134,162,268,262, впервые на конкурс был представлен социально-педагогический проект «Аллея Славы» учащимися школы № 60 имени В. Завьялова. На мероприятии также были вручены спортивные стипендии. В ходе награждения участников праздника приветствовал известный автор и исполнитель Сергей Степочкин и по традиции в завершение все вместе спели песню «День Победы».