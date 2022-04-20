В Барнауле подводят итоги конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества»

Творческий конкурс инициировал в конце марта городской комитет по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». Организаторы рассчитывают таким образом поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Галина Буевич ( в центре). Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской Думы:

— Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» стало одним из инициаторов конкурса рисунков. Мы считаем, что сегодня крайне важно сформировать у детей активную гражданскую позицию, объяснить им суть происходящих событий и, конечно, поддержать наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Данный конкурс вызвал большой интерес среди детей и хочу отметить, что к участию были приглашены все желающие, а не только дети со специальной подготовкой. Я с удовольствием ознакомилась с работами самых маленьких участников: в этой категории особо радует то, что несмотря на военную тематику композиций, в каждой работе есть стремление к миру. Работы школьников имеют более взрослый подход, разные жанры и техники исполнения. Конкурс наглядно продемонстрировал, что у нашей страны есть те маленькие патриоты, в чьих руках будущее России.

Подведение итогов конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Подведение итогов конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Подведение итогов конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

На рассмотрение жюри поступило более 2 тысяч рисунков патриотической тематики (2002 работы) от барнаульских школьников и воспитанников детских садов. Каждый ребенок мог прислать на конкурс «Zащитникам Отечества» только одну работу. Для объективной оценки конкурсанты соревновались в трех возрастных категориях: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет.

В жюри отметили, что рисунки выполнены в самых разных техниках — гуашью, акварелью, цветными карандашами и восковыми мелками, на ватмане, картоне или холсте. Кто-то из детей работал в плакатной тематике — изображал голубя мира, солнце, голубое небо. На конкурс поступило очень много работ с сюжетными линиями — с солдатами-защитниками, с военной техникой, с освобожденными городами.

Марина Понкрашева. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Марина Понкрашева,

председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы , депутат «Единой России»:

— Отдельно хочу отметить роль педагогов. Ведь именно учителя взяли на себя огромный блок патриотического воспитания детей. Они проводят тематические уроки, посвященные специальной военной операции, причем делают это на высоком уровне. Для многих классных руководителей конкурс рисунков «Zащитникам Отечества» также стал элементом патриотической работы. Педагоги смогли организовать ребят на участие в нем. Это видно по количеству рисунков, поступивших от учеников целых классов. В качестве примера могу назвать школы № 106, 107, 137.

Подведение итогов конкурса детских рисунков «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

В конкурсе рисунков «Zащитникам Отечества» участвовали ребята из 69 детских садов и 55 школ Барнаула. Отдельно отличилась школа № 106, ее ученики отправили на конкурс 91 рисунок. Из 107-й школы прислали 58 работ, из 137-й — 43 работы. Самыми активными среди детских садов стали садики № 231 (65 работ), № 239 (57 работ), № 225 (30 работ). Организаторы конкурса заверили, что отдельно отметят самых активных педагогов и воспитателей.

Объявление результатов конкурса пройдет в торжественной обстановке на форуме первичных отделений Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия», который состоится 28 апреля. Победители будут награждены ценными призами и подарочными сертификатами от партии «Единой России». В числе подарков — телевизоры, смарт-часы, умные колонки, планшеты — то есть призы, которые интересны самим детям, но в связи с большим количеством участником, жюри сегодня было принято решение ввести новые номинации с дополнительными призами. Я думаю, что каждый, кто увидит эти работы не останется равнодушным.