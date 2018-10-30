В Барнауле погас Вечный огонь

В последнее время газ в хранилищах начал быстро заканчиваться, поэтому потребовалась диагностика и ремонт оборудования.
Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула, сообщил, что Вечный огонь планируют снова включить 11−12 ноября. Он отметил, что решается вопрос о подключении Мемориала Славы к магистральному газопроводу.
Газовое оборудование, которые обеспечивает горение Вечного огня, установили в середине 70-х годов во время строительства комплекса. С того момента его не заменяли.