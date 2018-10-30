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Жизнь
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В Барнауле погас Вечный огонь

В Барнауле на Мемориале Славы на две недели отключили Вечный огонь, сообщает «Вести. Алтай» со ссылкой на мэрию города. Необходимо провести диагностику резервуаров, в которых хранится сжиженный газ.

"Вечный огонь".
"Вечный огонь".
СС0

В последнее время газ в хранилищах начал быстро заканчиваться, поэтому потребовалась диагностика и ремонт оборудования.

Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации Барнаула, сообщил, что Вечный огонь планируют снова включить 11−12 ноября. Он отметил, что решается вопрос о подключении Мемориала Славы к магистральному газопроводу.

Газовое оборудование, которые обеспечивает горение Вечного огня, установили в середине 70-х годов во время строительства комплекса. С того момента его не заменяли.

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